Homem é indiciado por matar vizinho que tentou impedir agressão a mulher em Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, vítima interveio após ouvir gritos e foi atacada com barra de ferro e faca; suspeito responde por homicídio duplamente qualificado

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:39

Inquérito do caso foi encaminhado à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem, que não teve nome e idade divulgados, foi indiciado por homicídio duplamente qualificado após matar o vizinho, de 42 anos, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. A Polícia Civil informou que o crime aconteceu no dia 30 de dezembro de 2024, e a motivação teria sido a intervenção da vítima para impedir uma suposta agressão do investigado contra a companheira. A corporação concluiu o inquérito do caso e divulgou as informações na última terça-feira (10).

A vítima foi atingida por um golpe de faca e não resistiu aos ferimentos. Conforme as investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, o homicídio ocorreu após o vizinho ouvir gritos vindos da residência do casal e tentar intervir. Segundo o delegado Cleudes Junior, a situação começou durante uma discussão entre o investigado e a companheira.

“O homem chegou ao portão e, nesse momento, o indivíduo passou a agredi-lo com uma barra de ferro. Posteriormente, ele se evadiu do local, se apossou de uma faca, perseguiu a vítima e desferiu um golpe. A vítima conseguiu chegar até uma barbearia, onde populares impediram que o suspeito desferisse novos golpes. Mesmo socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito”, detalhou o delegado adjunto da DHPP de Vila Velha.

Após o crime, o suspeito solicitou uma corrida por aplicativo para fugir, mas foi impedido com a chegada da Polícia Militar (PM) e foi preso em flagrante. O inquérito foi encaminhado à DHPP de Vila Velha, onde foram realizadas oitivas do autor e de testemunhas, ficando evidenciada, segundo a corporação, a participação dele no crime.

O homem foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. “Representamos pela prisão preventiva do indivíduo, que foi decretada pela Justiça, por meio da 4ª Vara Criminal de Vila Velha. Atualmente, o suspeito permanece no sistema prisional, sendo réu na ação penal”, afirmou o delegado Cleudes Junior.

A Polícia Civil afirmou que o investigado já tinha passagens pelo sistema prisional por ameaça, desobediência, resistência e desacato à autoridade. Ele também é apontado como autor de um crime contra a própria mãe, envolvendo violência prevista no Estatuto do Idoso. Testemunhas relataram ainda que homem teria feito ameaças dizendo que, ao sair do presídio, mataria algumas pessoas.

Em interrogatório, o investigado alegou legítima defesa, afirmando que a vítima teria ido até a residência dele portando um facão. No entanto, conforme apurado, foi descartado qualquer comportamento agressivo por parte do vizinho, que não tinha registro policial. A vítima, natural da Bahia, trabalhava como pedreiro e, ao chegar em casa após o expediente, teria presenciado a discussão do casal e decidiu intervir.

O delegado orienta que, ao presenciar situações de violência, a população acione imediatamente as forças de segurança. “Caso esteja presenciando uma situação de crime, procure acionar os órgãos de segurança pública por meio dos canais oficiais, pois possuem preparo técnico para atuar nesses cenários. A intervenção de uma pessoa sem qualificação pode agravar a situação e gerar um desfecho ainda mais drástico”, finalizou.

