Jovem é morto após ataque a tiros em frente a distribuidora de bebidas em Vila Velha

Um jovem identificado como Fagner dos Santos, de 19 anos, foi morto a tiros na noite de terça-feira (10), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O ataque aconteceu em frente a uma distribuidora de bebidas da região.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, mas não resistiu.

Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, três homens em bicicletas atiraram contra o jovem na rua. Baleado, ele conseguiu correr e entrar na distribuidora para tentar se esconder, mas foi perseguido pelo trio, que efetuou novos disparos.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.