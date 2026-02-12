Operação contra o tráfico termina com prisões em Colatina e Marilândia
Pelo menos nove suspeitos foram presos durante uma operação contra o tráfico de drogas realizada no bairro Ayrton Senna, em Colatina, e no município de Marilândia, no Noroeste do Estado. A ação ocorreu nesta quinta-feira (12) e mobilizou equipes das polícias Civil e Militar, além da Guarda Municipal, com apoio aéreo do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).
De acordo com o delegado Leonardo Ávila, a operação tem como objetivo enfraquecer a atuação de grupos criminosos nos dois municípios, e novas fases não estão descartadas.
*Com informações da repórter Carol Silveira, da TV Gazeta Noroeste