Operação contra o tráfico termina com prisões em Colatina e Marilândia

Publicado em 12/02/2026 às 11h49
Operação contra o tráfico de drogas termina com prisões em Colatina e Marilância Crédito: Leitor | A Gazeta

Pelo menos nove suspeitos foram presos durante uma operação contra o tráfico de drogas realizada no bairro Ayrton Senna, em Colatina, e no município de Marilândia, no Noroeste do Estado. A ação ocorreu nesta quinta-feira (12) e mobilizou equipes das polícias Civil e Militar, além da Guarda Municipal, com apoio aéreo do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).

De acordo com o delegado Leonardo Ávila, a operação tem como objetivo enfraquecer a atuação de grupos criminosos nos dois municípios, e novas fases não estão descartadas.

*Com informações da repórter Carol Silveira, da TV Gazeta Noroeste

