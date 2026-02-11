Crime em Jaguaré

Motorista de assaltantes que mataram dono de sítio no ES é preso em MG

Suspeito de 49 anos foi localizado durante a Operação Tolerância Zero e é apontado pela Polícia Civil como responsável por dar apoio ao grupo criminoso

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10:58

Homem que participou de um assalto em Jaguaré é preso na operação 'Tolerância Zero' em Minas Gerais Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 49 anos foi preso durante a Operação Tolerância Zero, em Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (11), suspeito de participar de um assalto que terminou com a morte do proprietário de um sítio em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu em 7 de dezembro do ano passado. Segundo a Polícia Civil, Alancastro Gomes de Almeida era o motorista do grupo criminoso.

A Polícia Civil do Espírito Santo identificou o suspeito após analisar imagens de câmeras de segurança que o flagraram em um posto de combustíveis de Jaguaré no dia do crime. Ele também foi reconhecido por uma das vítimas.

A corporação destacou ainda que outra prova importante do envolvimento de Alancastro foi a apreensão da placa original de um Chevrolet Onix alugado em Minas Gerais, veículo que teria dado apoio aos criminosos. O objeto foi encontrado por policiais dentro de uma picape roubada da família abordada.

Sobre o crime

De acordo com as investigações, no dia do crime, Alancastro e outros três suspeitos, em um Chevrolet Onix branco com placa adulterada, abordaram uma família na comunidade de Vargem Grande e roubaram uma Fiat Toro. Durante a tarde, o motorista teria seguido conduzindo o Onix para dar suporte ao grupo, que utilizou a caminhonete roubada e também uma motocicleta para invadir um sítio na zona rural. No local, o proprietário e sua família foram feitos reféns.

Na fuga, os criminosos atiraram contra o dono do imóvel. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu dias depois no hospital. Ainda segundo a Polícia Civil, o filho do proprietário reagiu no dia do crime após o pai ser baleado, assumiu a direção do carro e avançou contra os assaltantes. A moto usada por dois suspeitos foi atingida.

Um dos criminosos, identificado como Edimar Niz de Souza, ficou ferido e foi preso em flagrante no mesmo dia. Os outros dois comparsas fugiram para uma área de mata, mas foram encontrados mortos dois dias depois, em decorrência de ferimentos sofridos na colisão.

A Polícia Civil informou que Alancastro já tinha passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça mineira.

