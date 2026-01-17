Flexal I e II

Homem é encontrado morto com marcas de espancamento, tiros e mãos amarradas em Cariacica

Corpo foi localizado em uma área de mangue na manhã na noite dessa sexta (16); além do homicídio, uma tentativa também foi registrada horas antes do primeiro crime

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 12:55

Local onde foi encontrado o corpo de Jorge de Oliveira Júnior, em Flexal I, em Cariacica Crédito: Alice Souza

Um homem foi encontrado morto e outro baleado na noite dessa sexta-feira (16), em Cariacica. Os casos aconteceram em Flexal I e II e até o momento ninguém foi preso. O corpo de Jorge de Oliveira Júnior, de 37 anos, foi localizado por um pescador por volta das 22h30, em uma região de mangue, em Flexal l, com quatro disparos de arma de fogo. Além disso, ele estava amarrado e com sinais de espancamento.

De acordo com informações da repórter Alice Souza, TV Gazeta, a vítima tinha passagem na polícia por tráfico de drogas, homicídio e Lei Maria da Penha. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Tentativa de homicídio

Horas antes, por volta das 20 horas, um homem de 39 anos levou um tiro na cabeça e foi atendido na unidade de Pronto Atendimento (PA) de Flexal II. A equipe médica que realizou o atendimento relatou à Polícia Militar que ele chegou ao local consciente e caminhando. Posteriormente acabou transferido para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Relatos aos militares que atenderam a ocorrência informaram sobre um possível envolvimento com o tráfico de drogas no Campo do Apolo. Por se tratar de regiões muito próximas (Flexal I e II) e em um curto espaço de tempo, existe a suspeita de que os casos estejam interligados.

A morte de Jorge de Oliveira Júnior e a tentativa de homicídio serão investigados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, diz a nota enviada pela Polícia Civil.

A corporação destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que agora dispõe de três canais: por telefone, basta discar 181; pelo computador, o site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual. Em todos os canais, o anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta