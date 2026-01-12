Homem é morto a tiros e suspeitos fogem em motos em Cariacica
Um homem de 35 anos foi morto a tiros na noite de domingo (11), no bairro Santo André, em Cariacica. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima caída no local, já sem sinais vitais. De acordo com relatos colhidos pelos militares, os autores do crime fugiram em duas motocicletas logo após os disparos. As circunstâncias do homicídio e a identidade dos suspeitos ainda são desconhecidas.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a publicação, ninguém havia sido detido. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para necropsia e posterior liberação aos familiares.
A corporação reforça que informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, disponível por telefone, site (www.disquedenuncia181.es.gov.br) e WhatsApp, no número (27) 99253-8181. O anonimato é garantido.