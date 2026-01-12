A Gazeta - Agora

Homem é morto a tiros e suspeitos fogem em motos em Cariacica

Publicado em 12/01/2026 às 14h52

Um homem de 35 anos foi morto a tiros na noite de domingo (11), no bairro Santo André, em Cariacica. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima caída no local, já sem sinais vitais. De acordo com relatos colhidos pelos militares, os autores do crime fugiram em duas motocicletas logo após os disparos. As circunstâncias do homicídio e a identidade dos suspeitos ainda são desconhecidas.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a publicação, ninguém havia sido detido. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para necropsia e posterior liberação aos familiares.

A corporação reforça que informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, disponível por telefone, site (www.disquedenuncia181.es.gov.br) e WhatsApp, no número (27) 99253-8181. O anonimato é garantido.

Retorno em trecho da BR 101 na Serra será fechado para obras de duplicação

Publicado em 12/01/2026 às 18h31
Retorno no km 246,7 da BR 101, na Serra, será fechado para obras a partir de quarta-feira (14) até dia 12 de fevereiro
Retorno no km 246,7 da BR 101, na Serra, será fechado para obras a partir de quarta-feira (14) até dia 12 de fevereiro Crédito: Divulgação | Eco101

O retorno localizado no quilômetro 246,7 da BR 101, no município da Serra, nas proximidades do Posto Chapada Grande, será temporariamente fechado a partir desta quarta-feira (14). A Ecovias capixaba informou que a interdição segue até o dia 12 de fevereiro e ocorre para a construção do retorno oficial previsto no projeto de duplicação da rodovia, que será implantado no mesmo ponto.

Durante o período de obras, os motoristas que trafegam no sentido Norte da BR 101 que precisam retornar para o sentido Sul, deverão utilizar o retorno existente no quilômetro 242,6, nas proximidades da praça de pedágio. A concessionária orienta que os condutores se atentem à sinalização provisória instalada ao longo do trecho.

A intervenção faz parte das obras de duplicação da BR 101 entre os quilômetros 242 e 247. O trecho total contempla cinco quilômetros de pista duplicada, sendo que três já estão liberados ao tráfego desde dezembro de 2025. A previsão é de que todo o segmento seja concluído ainda no primeiro trimestre deste ano, segundo a Ecovias.

Após chuvas e danos, Prefeitura de Cachoeiro autoriza obra emergencial

Publicado em 12/01/2026 às 18h19
Talude localizado na Rua Jerônimo Ribeiro, em Cachoeiro, vai passar por obras após deslizamento
Talude localizado na Rua Jerônimo Ribeiro, em Cachoeiro, vai passar por obras após deslizamento Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

Foi autorizado pela prefeitura o início de obras emergenciais de proteção e estabilização de um talude localizado na rua Jerônimo Ribeiro, localizada no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (12). No local, um deslizamento ocorreu após fortes chuvas que atingiram o município no início de janeiro de 2026.

De acordo com a administração municipal, o objetivo da obra é garantir estabilidade e prevenir riscos. Já foram instalados tapumes na via para garantir a segurança de pedestres e motoristas durante a realização dos serviços.

Secretário é exonerado após se envolver em acidente no Noroeste do ES

Publicado em 12/01/2026 às 18h06
Carro da Prefeitura de Pancas e outro veículo se envolveram em acidente no município
Carro da Prefeitura de Pancas e outro veículo se envolveram em acidente no município na semana passada Crédito: Leitor/A Gazeta

O Secretário Municipal de Saúde de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, foi exonerado do cargo após se envolver em um acidente de trânsito no último dia 9 de janeiro na ES 341, zona rural da cidade com o veículo oficial da pasta. De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no local a equipe conversou com um popular e com o motorista do outro veículo, que estava sendo guinchado. Os dois contaram que o automóvel da administração já tinha sido retirado e que o condutor fugido.

Em nota, a prefeitura informou que Vinicius de Moura Stange não faz mais parte dos quadros de servidores do poder executivo do município de Pancas e as condições de uso do veículo estão ainda sendo devidamente apuradas. A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (12).

A reportagem tentou contato com o ex-secretário, mas até a publicação dessa matéria não houve retorno. O espaço segue aberto para se manifestar.

Dono de bar é agredido e tem bar revirado em Pancas

Atualizado em 12/01/2026 às 18h33
A vítima foi encontrada ferida e o estabelecimento completamente revirado; os autores do crime ainda não foram identificados

Um homem de 58 anos e proprietário de um bar ficou ferido após ter o estabelecimento invadido na madrugada desta segunda-feira (12) no bairro Nilson Sá, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a vítima com um corte na cabeça e ensanguentada. No local, também havia marcas de sangue na calçada e o interior do estabelecimento estava revirado.

A vítima relatou que fechou o bar por volta das 22h do dia anterior e só acordou na manhã seguinte, em casa, deitado na cama e sujo de sangue, percebendo depois que o bar havia sido invadido. Ele foi socorrido por um vizinho para o hospital da cidade, mas foi transferido para o hospital Silvio Avidos, em Colatina.

Em conversa com o repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, ele disse que não se lembra do que aconteceu, mas ao ver as imagens de videomonitoramento reconheceu os suspeitos. Ainda segundo ele, o valor levado foi cerca de R$ 7 mil, que seriam utilizados para pagar as contas do bar. A Polícia Civil informou que o fato será investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Pancas e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

Motociclista é detido na Praia do Canto com veículo de placa clonada

Publicado em 12/01/2026 às 17h16
Motociclista é preso na Praia do Canto com clonagem de veículo de MG
Motociclista é preso na Praia do Canto com clonagem de veículo de MG Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

Um motociclista de 36 anos foi detido na Praia do Canto, em Vitória, no domingo (11), após ser flagrado com uma moto de placa clonada de um veículo de Abre Campos, em Minas Gerais. A Guarda Municipal afirmou que abordou o homem depois que ele passou pela Ponte Ayrton Senna e passou a ser monitorado pela Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom), com apoio da Gerência de Inteligência.

Os agentes confirmaram a irregularidade durante a vistoria, e a moto foi recolhida e encaminhada a um pátio autorizado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em Cariacica. Já o condutor, que possui registros criminais anteriores por tráfico de drogas, foi levado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

A Polícia Civil informa que o suspeito foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.

Jovem é encontrado morto com sinais de estrangulamento em Alegre

Publicado em 12/01/2026 às 15h24
Vítima foi identificada como Marlon Vargas dos Santos, de 27 anos; Suspeito de 25 anos foi levado à delegacia de Alegre
Marlon Vargas dos Santos, de 27 anos, foi encontrado morto com sinais de estrangulamento; delegacia de Alegre investiga o caso Crédito: Montagem A Gazeta | Polícia Civil / Arquivo pessoal

Um jovem foi morto após uma briga no bairro Vila do Sul, em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, na manhã de domingo (11). Quando a Polícia Militar chegou ao local, o Samu/192 já havia a confirmação da morte da vítima, identificada como Marlon Vargas dos Santos, de 27 anos. Testemunhas contaram que ouviram barulhos vindos de uma casa e acionaram o socorro após encontrar o rapaz caído no banheiro.

Um homem de 25 anos, que não teve nome divulgado, teria contado aos populares que foi agredido por Marlon com golpes na cabeça. Ele também teria sofrido uma tentativa de estrangulamento com um cinto e desmaiado. Quando acordou, encontrou a vítima desacordada com o cinto no pescoço e saiu para procurar por ajuda. O motivo da briga não foi informado. Como apresentava escoriações no pescoço, ele acabou encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico. Em seguida, ele e as demais testemunhas foram levados à Delegacia de Alegre.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem de 25 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Alegre e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Jovem é assassinado a tiros no Morro do Quadro, em Vitória

Publicado em 12/01/2026 às 14h12
Um jovem de aproximadamente 25 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (12), no Morro do Quadro, em Vitória. O crime ocorreu uma semana após um ataque na mesma região que deixou quatro pessoas baleadas, entre elas uma criança de dois anos.

Moradores da área acreditam que a vítima era moradora do Morro do Cabral. O homicídio aconteceu em uma rua que divide os dois bairros, que vivem atualmente um cenário de disputa ligada ao tráfico de drogas.

Polícia Civil investiga se o assassinato tem relação com o ataque da semana passada.

* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

Transcol: linha 536 passa a atender Terminal de Jardim América

Publicado em 12/01/2026 às 14h03

A linha 536 do Sistema Transcol (Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha) passou por algumas mudanças no último domingo (11). Agora, ela deixa de ser expressa e faz paradas ao longo da Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, passando a atender o Terminal de Jardim América.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) destacou que as mudanças beneficiarão os usuários que utilizam o Terminal de Jardim América, que irão conseguir acessar a Avenida Leitão da Silva por meio da linha 536 do Transcol. A companhia ainda informou que a linha operava somente de forma expressa entre o Terminal de Campo Grande e a Rodoviária de Vitória, se tornando parador após o trecho. 

Buraco fura pneus de mais de 5 carros em rodovia em Piúma; veja vídeo

Publicado em 12/01/2026 às 13h51
Vídeo foi feito por motorista na ES 375 em Piúma na noite de domingo (11)

Um buraco na Rodovia Jorge Féres, ES 375, em PiúmaSul do Espírito Santo, causou transtornos na noite de domingo (11). Um vídeo gravado pelo motorista Bruno Silva mostra vários veículos parados no acostamento após pneus estourarem ao passarem pelo buraco na pista. Ele conta que dois pneus do seu carro estouraram no trecho danificado e, segundo ele, pelo menos outros dez já haviam passado pelo mesmo problema. Na gravação, é possível ver pelo menos sete automóveis parados.

A rodovia é uma das principais ligações entre Piúma e a BR 101 e registra grande fluxo de veículos, especialmente durante a alta temporada de verão. Procurado, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que realizou o reparo do buraco ainda na manhã desta segunda-feira (12), utilizando concreto, e que está avaliando o restante do trecho para verificar a necessidade de novas intervenções.

Homem ameaça clientes com arma em restaurante na orla de Itapuã e é detido

Publicado em 12/01/2026 às 12h54
Um homem foi preso após ameaçar clientes em um restaurante em Itapuã, Vila Velha, na noite de domingo (11).

Um homem de 36 anos foi detido após ameaçar clientes em um restaurante na orla de Itapuã, em Vila Velha, na noite de domingo (11). De acordo com a Polícia Militar, com ele foi apreendido um revólver calibre 22 com sete munições. 

A Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e liberado para responder em liberdade, após pagar fiança arbitrada pelo delegado. O valor não foi informado.

Homem morre afogado em cachoeira em Jaguaré

Publicado em 12/01/2026 às 12h13

Um homem de 53 anos morreu após se afogar em uma cachoeira na zona rural de Jaguaréno Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi retirada da água já sem vida pelos militares que atenderam a ocorrência. As causas do afogamento e a identidade do homem não foram divulgadas. 

Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares, para ser necropsiado. 

Jovem é morto com tiros na cabeça e no peito em Barra de São Francisco

Publicado em 12/01/2026 às 11h56

Um jovem de 24 anos, identificado como Washington Alves Lopes, foi encontrado morto com marcas de tiros na cabeça e no peito no bairro Colina, em Barra de São Franciscono Noroeste do Espírito Santo, na manhã de domingo (11). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas contaram que dois suspeitos chegaram de moto e atiraram contra a vítima. Após ser baleado, Washington chegou a cair em um barranco e ficou preso em uma vegetação. Depois, ele foi arrastado até uma rua, onde foi localizado já sem vida. 

Para a Polícia Militar, a mãe do jovem contou que Washington vinha sendo ameaçado com frequência. Ela relatou que, na noite anterior ao crime, a casa onde mora estava sendo vigiada pelos suspeitos e que o filho teria recebido uma ligação com novas ameaças. Não há detalhes sobre o teor delas.

O corpo do jovem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Colatina, para ser necropsiado. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Barra de São Francisco. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Funcionário de padaria é preso por furtar 11 kg de carnes na Praia da Costa

Publicado em 12/01/2026 às 11h22

Um homem de 27 anos, funcionário de uma padaria da Praia da Costa, em Vila Velha, foi preso após furtar 5 kg de contrafilé, 4 kg de bacon fatiado e 2 kg de copa-lombo, totalizando R$ 423,98 em carnes. Segundo a Guarda Municipal, a corporação foi acionada na noite de domingo (11) pela gerente do local, que flagrou o indivíduo deixando o estabelecimento com os produtos dentro de um balde.

A mulher contou aos agentes da Guarda que viu o trabalhador saindo da padaria com o balde, em atitude suspeita. De acordo com a gerente, quando ela o chamou pelo nome, o colaborador demonstrou nervosismo. Nesse momento, ela pediu que ele retornasse e identificou os produtos furtados dentro do recipiente.

A Guarda Municipal encaminhou o indivíduo à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto e, como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

Mulher mata companheiro a facadas em Alto Rio Novo

Publicado em 12/01/2026 às 09h57
Uma mulher de 39 anos foi presa após matar o companheiro a facadas no bairro Padre Pedro, em Alto Rio Novono Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (12). Para a Polícia Militar, Camila Domingos Barroso alegou que agiu em legítima defesa após o companheiro partir para cima dela com uma faca, irritado porque ela teria negado manter relações sexuais com ele.

Segundo o relato da mulher à Polícia Militar, ela estava no banheiro quando o companheiro, identificado como Edvaldo Evangelista de Sousa, de 36 anos, teria chutado a porta e entrado no local com uma faca na mão. Os dois começaram a lutar e, em determinado momento, Camila conseguiu tomar a faca dele e o atacou para se defender. A mulher afirmou ainda que o homem costumava apresentar comportamentos agressivos e que já teria sido agredida outras vezes.

De acordo com a PM, o pai da mulher, que também estava na residência, presenciou a discussão e chegou a pedir socorro à vizinhança. O corpo de Edvaldo foi encontrado na sala da residência. A perícia constatou que a vítima apresentava diversas perfurações, sendo aproximadamente oito nas costas, sete na parte frontal do corpo e outras na região da cabeça. A mulher foi conduzida para a Delegacia Regional de Colatina. 

Em nota, a Polícia Civil disse que a mulher foi autuada em flagrante por homicídio e encaminhada ao sistema prisional. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Confronto entre PM e suspeitos termina com apreensão no Bairro da Penha

Publicado em 12/01/2026 às 09h22
Uma equipe da Polícia Militar entrou em confronto com indivíduos armados no bairro da Penha, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (12). Conforme o boletim de ocorrência registrado pela corporação, os agentes estavam em patrulhamento na região quando foram alvo de disparos e revidaram o ataque. Ninguém ficou ferido na ocorrência. A região é marcada por confrontos frequentes.

O confronto ocorreu quando os militares acessaram a Escadaria Santino Bruschi. Os suspeitos fugiram, deixando no local uma sacola com drogas. O material foi apreendido e encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Procurada, a Polícia Civil informou que as drogas apreendidas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

Motociclista quebra a perna em colisão com carro na BR 262

Publicado em 11/01/2026 às 17h49

Um motociclista ficou ferido na perna após colidir com a lateral de um carro na BR 262, no Posto do Café, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste domingo (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista sofreu fratura de fêmur e teve lesões na perna direita. Já o motorista do carro e os dois passageiros não sofreram ferimentos e não precisaram de atendimento.

O motociclista foi socorrido pelo Samu/192 e encaminhado ao Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho. Por conta do acidente, as equipes utilizaram pó de serra para conter o vazamento de óleo e combustível na pista. Apesar do impacto, a rodovia não precisou ser interditada.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para mais informações sobre o caso e, até a publicação desta matéria, não houve retorno.

Genro suspeito de matar sogro tenta fugir de ônibus e é preso no ES

Publicado em 11/01/2026 às 15h27

Um homem suspeito de matar o sogro a facadas em Córrego da Capivara, zona rural de Rio Bananalno Norte do Espírito Santo, no sábado (10), tentou fugir da cidade logo após o crime. Conforme informações da Polícia Militar, o genro teria praticado o crime e, em seguida, foi para a rodoviária com a esposa e o filho de oito meses. Ele foi localizado no momento em que embarcava em um ônibus com destino a Vitória, onde pretendia ir para a casa do irmão. Os nomes e as idades da vítima e do suspeito não foram divulgados.

Ainda segundo a Polícia Militar, ao ser questionado sobre o crime, o homem confessou espontaneamente ter atacado o sogro com golpes de faca e alegou que agiu em legítima defesa. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia.

A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está sendo finalizada pela Polícia Militar e, depois, será encaminhada ao plantão da Delegacia de Linhares. Somente após a conclusão dos depoimentos será possível definir os procedimentos que serão adotados em relação ao suspeito.

Capivara se refresca na praia de Guriri; veja vídeo

Publicado em 11/01/2026 às 13h33
Registro foi feito na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (11)

Uma capivara resolveu se refrescar no mar da praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (11), chamando a atenção de moradores e frequentadores do balneário. O animal circulou pela faixa de areia e surpreendeu quem estava no local. O registro foi feito pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte. Após o mergulho, a capivara foi retirada do mar por banhistas.

O "turista" inusitado apareceu em um dia de altas temperaturas em Guriri. De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a Região Norte do Espírito Santo apresenta poucas nuvens neste domingo e não há previsão de chuva.

O tempo permanece aberto em todo o Estado devido à atuação de um sistema de alta pressão associado ao ar seco. As temperaturas seguem elevadas, com mínima de 22 °C e máxima de até 35 °C. 

Professor é assassinado com tiro nas costas em Colatina

Atualizado em 11/01/2026 às 14h58

Um professor identificado como Maikel Dias, 43 anos, foi assassinado com um tiro nas costas no início da madrugada deste domingo (11), no bairro São Marcos, no município de Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada já sem vida. Maikel tinha atuado como docente na rede estadual de ensino.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e que, até o momento, nenhum suspeito foi preso. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina.

