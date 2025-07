No domingo

Homem é encontrado com corpo queimado na Serra

Testemunhas informaram à polícia que um carro estava em chamas em uma área de mata de eucalipto; a vítima foi socorrida pelo Samu

Um homem foi encontrado com diversos machucados e com o corpo queimado dentro de um carro em uma área de mata de eucalipto, às margens da Rodovia Audifax Barcelos, no Centro da Serra, na manhã deste domingo (28). Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que viram o veículo pegando fogo momentos antes da chegada da equipe ao local. O carro ficou completamente queimado.>