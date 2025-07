Viu este rapaz?

Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecido na Serra

Gabriel Alberto Oliveira Artulano, de 19 anos, foi visto pela última vez em 22 de julho, deixando o restaurante em que trabalha, no bairro Porto de Canoa

A família de Gabriel Alberto Oliveira Artulano, de 19 anos, pede ajuda para encontrá-lo. O rapaz, que trabalha como garçom em um restaurante do bairro Porto Canoa, na Serra, foi visto pela última vez deixando o estabelecimento na madrugada do dia 22. >

Se alguém tiver informações, pode entrar em contato com a família por meio do telefone (27) 99693-1003. Também é possível acionar a Polícia Civil, segundo a qual, as investigações e diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento.>