Crimes sexuais

Homem é detido suspeito de estuprar e de manter menina em cárcere privado em Colatina

Segundo informações relatadas pelo pai à Polícia Militar, o suspeito estava armado, drogado e dizendo que tiraria a vida da menina de 12 anos, caso ela saísse da residência

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16:30 - Atualizado há uma hora

Um homem de 20 anos foi detido, suspeito de estuprar e de manter uma menina de 12 anos em cárcere privado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu entre domingo (7) e segunda-feira (8), segundo a Polícia Militar. Ele chegou a ser levado para a delegacia, mas foi liberado pelo delegado de plantão que entendeu não haver elementos suficientes para a prisão em flagrante.

De acordo com o boletim da PM, o pai da vítima, de 39 anos, procurou o 8º Batalhão, na segunda-feira, dizendo que a filha havia saído de casa no dia anterior e que estava sendo mantida contra a vontade em uma casa, sob ameaças, e que teria sido violentada. Ele contou ainda que o suspeito estava drogado, armado e ameaçava matar a menina caso ela tentasse sair.

Com base nas informações passadas pela vítima, que enviou a localização ao pai, policiais foram ao bairro. Após buscas por becos e escadarias, os militares encontraram uma casa condizente com a descrição. Quando chamaram pelo morador, o homem saiu e, nesse momento, a menina conseguiu fugir, correndo em direção aos policiais.

Aos militares, a menor de idade contou que havia conhecido o suspeito por meio de uma rede social no domingo (7). Ele teria solicitado uma moto por aplicativo para buscá-la e levado a garota para sua casa, onde ela foi violentada. No dia seguinte, quando ela disse que queria voltar para casa, foi impedida, recebendo ameaças e sendo estuprada novamente.

Durante a abordagem, a polícia encontrou dentro do imóvel cinco celulares, um HD, R$ 220 em espécie, uma nota falsa de R$ 50, buchas e cigarros de maconha, seda para enrolar a droga, uma ferramenta usada para triturar maconha e outros tipos de fumo, uma tesoura, um isqueiro e um cordão.

A Polícia Militar informou que, durante o trabalho, familiares do suspeito hostilizaram a equipe, sendo necessário apoio para dispersar o grupo.

Já a Polícia Civil informou que o suspeito assinou um termo circunstanciado por posse de drogas para consumo próprio e foi liberado após assumir compromisso de comparecer em juízo. Em relação à suspeita de cárcere privado e de estupro, o delegado de plantão entendeu que não havia elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

O caso foi encaminhado para investigação da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina, e segue sob sigilo por envolver menor de idade.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta