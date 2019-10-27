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Na Serra

Homem é detido por suspeita de jogar óleo quente em grávida de 8 meses

O Plantão Especializado da Mulher está investigando o ocorrido na tarde deste domingo (27),  em Jardim Carapina, na Serra. A vítima e o bebê passam bem

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 18:19
Grávida que teve óleo quente derramado na perna foi encaminha para o Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra  Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 24 anos é suspeito de jogar óleo quente na mulher de 27 anos que está grávida de oito meses. O rapaz foi detido na tarde deste domingo em Jardim Carapina, na Serra. A mulher e o bebê passam bem.

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De acordo com informações iniciais da Delegacia de Atendimento à Mulher,  a vítima teve óleo derramado na perna  e foi encaminhada de ambulância para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Após cerca de 20 minutos, ela saiu do hospital e, até agora (18h20), não foi localizada pela polícia. Ainda não se sabe se a grávida teve alta ou se fugiu do local.
Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a vítima disse que não queria prestar queixa contra o jovem. Além disso, disse que não era para terem chamado a polícia. 
Já na delegacia, o acusado, que teve óleo derramado no braço, disse ao policias que o ocorrido foi sem querer. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. Caso a vítima não apareça, o suspeito será liberado.

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