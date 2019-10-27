Homem é detido por suspeita de jogar óleo quente em grávida de 8 meses

Grávida que teve óleo quente derramado na perna foi encaminha para o Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Um jovem de 24 anos é suspeito de jogar óleo quente na mulher de 27 anos que está grávida de oito meses. O rapaz foi detido na tarde deste domingo em Jardim Carapina, na Serra. A mulher e o bebê passam bem.

De acordo com informações iniciais da Delegacia de Atendimento à Mulher, a vítima teve óleo derramado na perna e foi encaminhada de ambulância para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Após cerca de 20 minutos, ela saiu do hospital e, até agora (18h20), não foi localizada pela polícia. Ainda não se sabe se a grávida teve alta ou se fugiu do local.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a vítima disse que não queria prestar queixa contra o jovem. Além disso, disse que não era para terem chamado a polícia.