Vários crimes

Homem considerado o maior autor de furtos de bikes elétricas em Vitória é preso

Hederlhin da Rocha Cardoso já havia sido encaminhado à delegacia em maio por cinco furtos, mas liberado por falta de flagrante

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:57

O homem considerado pela polícia como o maior autor de furtos de veículos elétricos em Vitória, identificado como Hederlhin da Rocha Cardoso, de 30 anos, foi preso no dia 23 de outubro na Capital capixaba. Segundo a PC, ele é suspeito de ter praticado ao menos sete furtos de bicicletas elétricas e outra tradicional em diversos bairros da cidade somente em 2025.

Ele já havia sido conduzido para a delegacia em maio deste ano, mas acabou liberado. Mesmo assim, ele voltou a cometer o crime no mês de setembro. O delegado Diego Bermond, disse que o suspeito migrou de um crime para o outro: antes, ele realizava assaltos, mas neste ano, começou a furtar veículos elétricos.

O delegado ainda contou que em maio deste ano, as vítimas dos crimes registraram as ocorrências na delegacia. Foi a partir disso que a polícia foi atrás de condomínios das regiões em que os furtos ocorreram e solicitaram as imagens de câmeras de videomonitoramento. Após a análise, os policiais identificaram que o suspeito era Hederlhin.

"O suspeito não furtava somente na região da Praia do Canto, mas também outros bairros, como Bento Ferreira e Jardim da Penha. Então, após a gente identificar aqui, pelo menos em relação a cinco furtos esse indivíduo estava, ele era o autor. Nós instauramos o inquérito, iniciamos uma investigação e após fazermos levantamentos, nós identificamos que esse indivíduo tinha uma companheira que reside no bairro Santa Martha. Após isso, nós encontramos ele na casa, mas nada de ilícito foi localizado. Então, nós conduzimos esse indivíduo para nossa unidade e tomamos as declarações desse suspeito", contou.

Um dos furtos cometidos por Hederlhin da Rocha Cardoso em Vitória Crédito: Divulgação Polícia Civil

Ao ser encaminhado à delegacia, o homem admitiu que havia realizado quatro dos cinco crimes após os policiais mostrarem as imagens dos furtos. Ele ainda disse que vendeu as bikes por valores muito abaixo do mercado — entre R$ 400 e R$ 600 — e informou onde duas dessas bicicletas estavam. Após isso, a polícia foi aos locais e recuperou os veículos. Mesmo confirmando que cometeu alguns crimes, o homem foi liberado devido à falta do flagrante. Os receptadores também foram levados para a delegacia, foram ouvidos, indiciados, mas não autuados também pela falta de elementos mínimos para o flagrante.

"Mesmo assim, nós concluímos esse inquérito policial, indiciando ele por cinco furtos qualificados, pelo rompimento de obstáculo e também indiciando os dois indivíduos que estavam com as bicicletas elétricas".

Suspeito não se intimidou

Para a surpresa da polícia, o homem voltou a cometer o mesmo tipo de crime em setembro deste ano. Câmeras de videomonitoramento foram analisadas novamente e os policiais identificaram que ele seria o autor de mais três furtos. "Tendo em vista esses fatos, nós não tivemos dúvidas e representamos pela prisão preventiva desse indivíduo. Então, no dia 23 de outubro, nós cumprimos o mandado de busca e apreensão e de prisão em desfavor desse indivíduo". O delegado destacou que, além do mandado de prisão preventiva, o homem também tinha um mandado em aberto de roubo. Antes, ele já havia sido detido por estar portando um simulacro de arma de fogo.

Hederlhin da Rocha Cardoso, de 30 anos, considerado um dos principais autores de furtos de veículos elétricos em Vitória Crédito: Divulgação Polícia Civil

Após ser ouvido novamente, o homem contou aos policiais que desta vez ele havia trocado as três bicicletas elétricas por pinos de cocaína, pois, segundo o delegado, o suspeito é dependente de drogas. O delegado Diego Bermond destacou que Hederlhin foi indiciado por receptação e em cada um dos crimes, a pena pode chegar a 8 anos, que somadas podem chegar a 64 anos de prisão.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta