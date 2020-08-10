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Terra Vermelha

Homem apontado como liderança do tráfico em bairro de Vila Velha é preso

A Polícia Civil informou que o suspeito é investigado por um homicídio ocorrido em fevereiro de 2017 e havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 18:08

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 18:08

A polícia aprendeu uma pistola com a numeração raspada com o suspeito.
A Polícia Civil prendeu um homem apontado como liderança do tráfico de drogas de Grande Terra Vermelha, em Vila Velha Crédito: Reprodução/PCES
A equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (10), um homem de 30 anos apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas da região de Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. A polícia informou que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, que foi preso no bairro Jabaeté, no município.
Segundo o chefe da Denarc, delegado Tarcísio Otoni, uma pistola com numeração raspada foi encontrada com o suspeito. Ele é investigado por um homicídio ocorrido em fevereiro de 2017.
Ele é suspeito de cometer um homicídio em fevereiro de 2017 e, por isso, havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Com ele, foi apreendida uma pistola Taurus calibre 380, com numeração raspada, além de munições intactas de mesmo calibre e três carregadores, informou.

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O delegado informou ainda que o suspeito possui outras passagens pela polícia por tráfico de drogas e explicou que o homicídio está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
"Ele já foi detido outras vezes por crimes de tráfico de drogas. Agora, ele foi autuado, em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por causa da numeração raspada da arma. As investigações continuarão e caso a população tenha informações que contribuam com o trabalho policial, pode realizar uma denúncia anônima por meio do Disque-denúncia 181, afirmou.
A polícia informou que o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e permanece à disposição da Justiça.

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