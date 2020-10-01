Guarda Municipal prende mulher com 90 pinos de cocaína em Vila Velha

Uma mulher foi presa com 90 pinos de cocaína no bairro Ibes, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (30). Segundo a Guarda Municipal, ela alegou que apenas realizava o transporte da droga para um homem apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas da região.
A Guarda Municipal informou que realizava patrulhamento na região quando viu um grupo de cinco pessoas, dentre elas, a suspeita. Ela teria se assustado com a presença da viatura, o que chamou a atenção dos agentes. Segundo a Guarda, ela teria as exatas características descritas por moradores do bairro de uma mulher que fornecia drogas para o tráfico da região.
Os agentes, então, abordaram a suspeita e encontraram com ela 15 caixas contendo 90 pinos de cocaína. Ela alegou que fazia o transporte para um traficante identificado como Lelinho que, segundo a Guarda Municipal, foi preso há alguns meses.
A suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Vila Velha.