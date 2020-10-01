Guarda Municipal prende mulher com 90 pinos de cocaína em Vila Velha

A Guarda Municipal informou que realizava patrulhamento na região quando viu um grupo de cinco pessoas, dentre elas, a suspeita. Ela teria se assustado com a presença da viatura, o que chamou a atenção dos agentes. Segundo a Guarda, ela teria as exatas características descritas por moradores do bairro de uma mulher que fornecia drogas para o tráfico da região.