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Bairro Ibes

Guarda Municipal prende mulher com 90 pinos de cocaína em Vila Velha

De acordo com a guarda, ela alegou que apenas fazia o transporte das drogas para um homem apontado como uma das lideranças do tráfico na região do Ibes

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 00:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 00:34
A imagem mostra 90 pinos de cocaína divididos em pacotes em cima do capô de uma viatura
Uma mulher foi detida com 90 pinos de cocaína em Vila Velha nesta quarta (30) Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
Uma mulher foi presa com 90 pinos de cocaína no bairro Ibes, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (30). Segundo a Guarda Municipal, ela alegou que apenas realizava o transporte da droga para um homem apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas da região.
A Guarda Municipal informou que realizava patrulhamento na região quando viu um grupo de cinco pessoas, dentre elas, a suspeita. Ela teria se assustado com a presença da viatura, o que chamou a atenção dos agentes. Segundo a Guarda, ela teria as exatas características descritas por moradores do bairro de uma mulher que fornecia drogas para o tráfico da região.

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Os agentes, então, abordaram a suspeita e encontraram com ela 15 caixas contendo 90 pinos de cocaína. Ela alegou que fazia o transporte para um traficante identificado como Lelinho que, segundo a Guarda Municipal, foi preso há alguns meses.
A suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Vila Velha.

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