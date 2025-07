Bairro Portelinha

Grupo de facção é preso com armas ao tentar ataque a rivais em Aracruz

Com os cinco detidos foram apreendidas uma carabina e uma submetralhadora, armas de alto poder de destruição, segundo a polícia; grupo é suspeito de tentativa de homicídio

Publicado em 24 de julho de 2025 às 13:19

Armas apreendidas durante ação da PM no bairro Portelinha Crédito: Divulgação/PMES

Cinco pessoas, com idades entre 21 e 39 anos, foram detidas e um adolescente de 17 anos foi apreendido no bairro Portelinha, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (23). A Polícia Militar informou que eles estavam com armas longas, e são suspeitos de se envolver, momentos antes, em uma tentativa de homicídio no Bairro de Fátima, no mesmo município. A PM afirma que eles são suspeitos de integrar uma facção que estava prestes a atacar rivais para controlar o tráfico de drogas na região. >

Os indivíduos foram identificados como: Caio de Faria Martins, de 28 anos; Filipe Siqueira Galvão, de 21 anos; Jardel dos Reis Marrane Santos, de 25 anos; e Tiago dos Santos, de 39 anos. A mulher de 29 anos não será identificada porque não foi autuada, e o nome do adolescente não será divulgado, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). >

Segundo a PM, três deles estavam com uniformes da Polícia Civil quando cometeram a tentativa de homicídio. Eles fugiram em uma área de mata, no bairro Portelinha, quando houve um confronto entre um dos indivíduos e os policiais. Naquele local, Caio foi alcançado e preso. O restante do grupo conseguiu escapar, mas foi localizado depois, explicou o tenente-coronel Cabral, da corporação. >

“Ele estava escondido na mata e foram apreendidos materiais ilícitos com ele. Porém, o resto do bando fugiu com as armas. Nossas equipes se mantiveram em diligência e encontraram horas depois o resto da quadrilha, também escondida, em uma casa. Nos chamou a atenção que eles usavam uniformes com a insígnia Polícia Civil e eles tinham armas de alto poder letal”, disse. >

>

A ação para localizá-los foi realizada com o apoio da Força Tática, que viu o grupo com quatro pessoas - entre elas o adolescente - saindo de uma casa com uma conduta de patrulha, com um integrante armado. Os indivíduos foram interceptados e a arma do suspeito recolhida. Em seguida, uma mulher foi para o lado de fora da residência, com sinais de embriaguez, e também acabou detida. >

Em seguida, os policiais entraram no imóvel, onde foram encontrados um uniforme e três máscaras com logo da Polícia Civil. Foram apreendidos um carro com restrição de furto, drogas, materiais de preparo e venda dos entorpecentes, dinheiro, munições e as armas: uma carabina calibre 380 com mira holográfica e uma submetralhadora calibre 380 com mira laser. >

Caio foi o primeiro preso na ação e é reconhecido como líder do grupo Crédito: Redes Sociais

Segundo a PM, foi reconhecido que o líder do grupo é Caio de Faria Martins, que tem uma extensa ficha criminal. Outros indivíduos vieram de Linhares e um de Nova Venécia, considerado suspeito de um homicídio recente que ocorreu no município do Noroeste do Estado. Eles agiam na tentativa de retomar o controle do tráfico no bairro Portelinha.>

Grande apreensão de drogas em outro bairro

Drogas apreendidas durante ação da PM no bairro São Marcos Crédito: Divulgação/PMES

No bairro São Marcos, em Aracruz, na mesma noite, foram apreendidos cerca de 17 kg de maconha, entre outros entorpecentes. Um indivíduo de 26 anos foi preso nesta ocorrência. Segundo a PM, o suspeito foi abordado quando estava andando de moto, quando foi encontrado com ele uma pequena quantidade de maconha em uma pochete. >

Durante o depoimento, ele relatou que tinha mais drogas em casa, onde todo o material estava. Os militares foram ao local e fizeram a apreensão. O indivíduo foi encaminhado para a delegacia. >

Autuações

Segundo a Polícia Civil, Caio de Faria Martins foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, associação para o tráfico de drogas e tentativa de homicídio contra policial. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz. >

Filipe Siqueira Galvão e Tiago Oliveira dos Santos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Jardel dos Reis Marrane Santos foi autuado pelos mesmos crimes também por receptação. Os três também foram para o mesmo presídio. >

A mulher de 29 anos assinou um Termo Circunstanciado (TC) por resistência e foi liberada para responder em liberdade. Já o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e apresentado ao Ministério Público.>

Na ocorrência da apreensão de grande quantidade de drogas, o suspeito foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta