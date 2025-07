Preso em Barramares

Homem preso em Vila Velha é suspeito de matar mulher desaparecida há 11 anos na BA

Localização do homem foi descoberta após um parente dele ver que seus dados eram usados pelo suspeito; corpo de Núbia de Oliveira Santos ainda não foi encontrado

Publicado em 24 de julho de 2025 às 12:03

Agnaldo Matias dos Santos é investigado pelo assassinato de Núbia de Oliveira Santos Crédito: Acervo Pessoal

O homem preso pela Guarda Municipal na quarta-feira (23), no bairro Barramares, em Vila Velha, é suspeito de assassinar Núbia de Oliveira Santos, que desapareceu há mais de 11 anos, na cidade de Ibirapitanga, no sul da Bahia. Agnaldo Matias dos Santos, de 39 anos, mais conhecido como “Caiau”, estava usando documentos de um parente, sem que a pessoa soubesse. >

Agnaldo estava com um mandado de prisão em aberto por falsidade ideológica. O homem teria feito os documentos falsos após descobrir que era investigado pelo crime.>

Conforme informações do g1 Bahia, a localização dele foi descoberta depois que o dono do documento, que é casado com uma prima do investigado, tentou fazer uma nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e viu que outra pessoa havia emitido a CNH com os dados dele, mas com outra foto. Ao verificar a imagem, o homem identificou Caiau e acionou a polícia.>

As investigações apontam que Agnaldo fez a nova identidade em um posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), em 2019, após ser denunciado pelo crime contra Núbia, ocorrido cinco anos antes. A mulher estava a caminho do trabalho, no dia 18 de março de 2014, quando, segundo testemunhas, foi obrigada a entrar em um carro preto, e nunca mais foi vista.>

>

Após depoimentos, incluindo de familiares do investigado, a polícia concluiu que ele foi o responsável pelo crime. O corpo da vítima, no entanto, ainda não foi encontrado.>

A relação com o desaparecimento de Núbia segue sob investigação. Há a suspeita também da participação de outras duas pessoas nesse caso.>

Ainda conforme apuração do g1 Bahia, a polícia bahiana informou que a expectativa é de que, agora, com a prisão de Caiau, ele diga onde está o corpo da vítima, assim como as circunstâncias e motivação do assassinato dela.>

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que foi dado cumprimento ao mandado de prisão que havia em desfavor do homem. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Ainda conforme a corporação, a transferência dele para outro estado depende de decisão judicial. >

Antes de ser levado ao presídio, Agnaldo passou pelo Instituto Médico Legal, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (24). Segundo apurou o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ele negou envolvimento na morte de Núbia e disse que não conhecia a mulher.>

* Com informações do g1 Bahia. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta