Gerente de fazenda é preso por esquema de furto de gado no ES

Bois localizados na fazenda onde gerente foi preso em flagrante, em Mucurici Crédito: Divulgação/PCES

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante, na última quinta-feira (6), suspeito de envolvimento em um esquema de furto de gado em Mucurici , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , o indivíduo, que não teve o nome divulgado, é gerente de uma fazenda e os policiais flagraram um caminhão carregado com oito bois chegando à propriedade rural. Investigações apontaram que os animais foram furtados de uma fazenda.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, Eduardo Mota, o suspeito disse não saber a origem dos bois quando foi abordado. A partir da marcação a ferro nos animais foi possível identificar de onde eles eram. "Naquele primeiro momento, não foi possível identificar a procedência do gado. Entretanto, nossos policiais identificaram a marcação a ferro nos animais e realizaram levantamentos a fim de localizar os proprietários", disse.

"O verdadeiro dono foi contatado, confirmou que não havia vendido os bois, o que nos levou a concluir que os animais foram subtraídos. A equipe, então, retornou à fazenda e deu voz de prisão ao gerente" Eduardo Mota - Delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha

Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido até a Delegacia de Montanha, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional. A investigação segue em andamento para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.