Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em flagrante

Gerente de fazenda é preso por esquema de furto de gado no ES

Policiais presenciaram o momento em que um caminhão carregado de bois chegou à fazenda em Mucurici, no Norte do Espírito Santo; investigações apontaram que animais foram furtados

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 12:42

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 jul 2023 às 12:42
Bois localizados na fazenda onde gerente foi preso em flagrante, em Mucurici
Bois localizados na fazenda onde gerente foi preso em flagrante, em Mucurici Crédito: Divulgação/PCES
Um homem de 54 anos foi preso em flagrante, na última quinta-feira (6), suspeito de envolvimento em um esquema de furto de gado em Mucurici, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o indivíduo, que não teve o nome divulgado, é gerente de uma fazenda e os policiais flagraram um caminhão carregado com oito bois chegando à propriedade rural. Investigações apontaram que os animais foram furtados de uma fazenda.
Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, Eduardo Mota, o suspeito disse não saber a origem dos bois quando foi abordado. A partir da marcação a ferro nos animais foi possível identificar de onde eles eram. "Naquele primeiro momento, não foi possível identificar a procedência do gado. Entretanto, nossos policiais identificaram a marcação a ferro nos animais e realizaram levantamentos a fim de localizar os proprietários", disse.
"O verdadeiro dono foi contatado, confirmou que não havia vendido os bois, o que nos levou a concluir que os animais foram subtraídos. A equipe, então, retornou à fazenda e deu voz de prisão ao gerente"
Eduardo Mota - Delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha
Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido até a Delegacia de Montanha, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional. A investigação segue em andamento para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.
“É importante ressaltar a participação da sociedade nesses casos. Só temos como iniciar a investigação com o registro do Boletim de Ocorrência, e toda denúncia, mesmo que anônima, é apurada. Assim, orientamos que qualquer produtor que tenha tido gado subtraído registre o Boletim na Delegacia, para que possamos iniciar as diligências. E qualquer cidadão que tenha informações pode contribuir com nosso trabalho, por meio do Disque-Denúncia 181”, orientou o delegado.

Veja Também

Bebê arremessada de carro em acidente em Cachoeiro recebe alta

Motociclista morre ao bater em estacas em acidente na ES 080 em Colatina

Menina de Linhares corta cabelo para doar a crianças com câncer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Mucurici
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados