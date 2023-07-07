Gerente de fazenda é preso por esquema de furto de gado no ES

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante, na última quinta-feira (6), suspeito de envolvimento em um esquema de furto de gado em Mucurici, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o indivíduo, que não teve o nome divulgado, é gerente de uma fazenda e os policiais flagraram um caminhão carregado com oito bois chegando à propriedade rural. Investigações apontaram que os animais foram furtados de uma fazenda.
Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, Eduardo Mota, o suspeito disse não saber a origem dos bois quando foi abordado. A partir da marcação a ferro nos animais foi possível identificar de onde eles eram. "Naquele primeiro momento, não foi possível identificar a procedência do gado. Entretanto, nossos policiais identificaram a marcação a ferro nos animais e realizaram levantamentos a fim de localizar os proprietários", disse.
"O verdadeiro dono foi contatado, confirmou que não havia vendido os bois, o que nos levou a concluir que os animais foram subtraídos. A equipe, então, retornou à fazenda e deu voz de prisão ao gerente"
Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido até a Delegacia de Montanha, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional. A investigação segue em andamento para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.
“É importante ressaltar a participação da sociedade nesses casos. Só temos como iniciar a investigação com o registro do Boletim de Ocorrência, e toda denúncia, mesmo que anônima, é apurada. Assim, orientamos que qualquer produtor que tenha tido gado subtraído registre o Boletim na Delegacia, para que possamos iniciar as diligências. E qualquer cidadão que tenha informações pode contribuir com nosso trabalho, por meio do Disque-Denúncia 181”, orientou o delegado.