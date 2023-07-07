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Trânsito

Motociclista morre ao bater em estacas em acidente na ES 080 em Colatina

Paulo Victor Alves Loureiro perdeu o controle da direção da moto, saiu da pista e bateu em estacas de concreto às margens da rodovia na madrugada desta sexta-feira (7)

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 09:59

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 jul 2023 às 09:59
Local do acidente, em Colatina
Local do acidente, em Colatina Crédito: Leitor de A Gazeta
Um motociclista morreu após perder o controle e bater em estacas de concreto às margens da ES 080, na localidade de Córrego do Ouro I, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, Paulo Victor Alves Loureiro morreu no local do acidente.
A PM informou que o motociclista aparentemente estava sem capacete, pois sofreu ferimentos graves no rosto. Paulo Victor teria saído da pista após uma curva e acabou atingindo as estruturas. A morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A reportagem solicitou mais informações à Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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