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Menina de Linhares corta cabelo para doar a crianças com câncer

Estudante Anna Karolina Costa, de 11 anos, tomou decisão após assistir a um filme em que uma criança passa por um tratamento da doença e se emocionar com a história

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 08:37

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 jul 2023 às 08:37
Anna Karolina antes e depois do corte de cabelo
Anna Karolina antes e depois do corte de cabelo Crédito: Arquivo Pessoal
A estudante Anna Karolina Costa, de 11 anos, moradora do bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, sempre foi bastante cuidadosa com os cabelos, que eram enormes e ela gostava deles daquele jeito. No entanto, um filme que ela assistiu, que conta a história de uma criança com câncer, a fez refletir e tomar a decisão de doar as madeixas.
Mãe da estudante, a vendedora Janini Pereira Costa, de 32 anos, contou que a irmãzinha da menina, de três anos, sem querer acabou cortando a franja de Anna Karolina, o que a deixou insegura com a aparência. Por alguns dias, ela usou uma touca para esconder o cabelo. A menina costumava cortar apenas as pontinhas, mas desta vez fez um pedido novo. Adotar o 'curtinho' e ajudar quem precisa.
"Eu ainda perguntei: 'Cortar só as pontinhas?’, mas ela falou que queria cortar curto e doar para alguma criança com câncer. Quando eu perguntei o motivo, ela disse: ‘É ruim ficar sem cabelo'"
Janini Pereira Costa - Mãe de Anna Karolina
A menina contou que se emocionou com a história de um filme que assistiu na televisão, mas que ela não lembra o nome, e até chorou com a história. Foi o suficiente para fazer o que achava certo. “Eu chorei no fim, quando o personagem ganhou o cabelo. Aí eu tomei essa decisão de cortar o meu cabelo e doar”, relembra Anna.
Com a decisão tomada e a certeza de que faria outra criança feliz, Anna Karolina foi a um salão, que fez o corte de graça devido à boa ação da menina. A estudante gostou do novo estilo e fez uma convocação para uma rede de solidariedade.
"Espero ajudar. É bom ajudar as pessoas que estão precisando, necessitando, ainda mais as crianças com câncer. Acho que todo mundo que tem cabelo grande poderia também doar"
Anna Karolina Costa - Estudante
As mechas de cabelo de Anna Karolina estão guardadas para, em breve, serem doadas.

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