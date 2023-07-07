Menina de Linhares corta cabelo para doar a crianças com câncer

A estudante Anna Karolina Costa, de 11 anos, moradora do bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, sempre foi bastante cuidadosa com os cabelos, que eram enormes e ela gostava deles daquele jeito. No entanto, um filme que ela assistiu, que conta a história de uma criança com câncer, a fez refletir e tomar a decisão de doar as madeixas.
Mãe da estudante, a vendedora Janini Pereira Costa, de 32 anos, contou que a irmãzinha da menina, de três anos, sem querer acabou cortando a franja de Anna Karolina, o que a deixou insegura com a aparência. Por alguns dias, ela usou uma touca para esconder o cabelo. A menina costumava cortar apenas as pontinhas, mas desta vez fez um pedido novo. Adotar o 'curtinho' e ajudar quem precisa.
"Eu ainda perguntei: 'Cortar só as pontinhas?’, mas ela falou que queria cortar curto e doar para alguma criança com câncer. Quando eu perguntei o motivo, ela disse: ‘É ruim ficar sem cabelo'"
A menina contou que se emocionou com a história de um filme que assistiu na televisão, mas que ela não lembra o nome, e até chorou com a história. Foi o suficiente para fazer o que achava certo. “Eu chorei no fim, quando o personagem ganhou o cabelo. Aí eu tomei essa decisão de cortar o meu cabelo e doar”, relembra Anna.
Com a decisão tomada e a certeza de que faria outra criança feliz, Anna Karolina foi a um salão, que fez o corte de graça devido à boa ação da menina. A estudante gostou do novo estilo e fez uma convocação para uma rede de solidariedade.
"Espero ajudar. É bom ajudar as pessoas que estão precisando, necessitando, ainda mais as crianças com câncer. Acho que todo mundo que tem cabelo grande poderia também doar"
As mechas de cabelo de Anna Karolina estão guardadas para, em breve, serem doadas.