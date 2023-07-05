Cachorro é resgatado após ser espancado e enterrado vivo em Cariacica

Um cachorro foi resgatado após ser espancado e enterrado em cova rasa ainda vivo no bairro Planeta, em Cariacica, nesta quarta-feira (5). Um morador da região ouviu os gemidos do animal e conseguiu desenterrá-lo. Ele denunciou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos aos Animais, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Um vídeo (veja acima) mostra cenas do animal assim que ele foi encontrado.
Segundo a deputada Janete de Sá, presidente da CPI dos Maus-Tratos aos Animais, após receber a denúncia e vídeos do animal, a equipe da Comissão fez contato com a Prefeitura de Cariacica para que acionasse o resgate. O cachorro foi levado ao Hospital Veterinário Rancho Bela Vista, na Serra, onde recebeu atendimento e passou por procedimentos médicos.
A CPI dos Maus-Tratos aos Animais agora vai encaminhar o caso à Delegacia de Meio Ambiente, juntamente com as imagens do resgate, para que a situação seja investigada e a polícia chegue à autoria do crime.