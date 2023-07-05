Cachorro é resgatado após ser espancado e enterrado vivo em Cariacica

Segundo a deputada Janete de Sá, presidente da CPI dos Maus-Tratos aos Animais, após receber a denúncia e vídeos do animal, a equipe da Comissão fez contato com a Prefeitura de Cariacica para que acionasse o resgate. O cachorro foi levado ao Hospital Veterinário Rancho Bela Vista, na Serra, onde recebeu atendimento e passou por procedimentos médicos.