Bebê arremessada de carro em acidente em Cachoeiro recebe alta

A bebê de um ano que foi arremessada após o carro em que ela estava capotar na manhã da última segunda-feira (3), na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu alta médica na quarta-feira (5). A informação foi divulgada pelo Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), onde a menina estava internada.
Ela e outras seis crianças que estavam no veículo foram encaminhadas à unidade após o acidente. Seis foram liberadas no dia do acidente, e a bebê permaneceu internada, aguardando resultados de exames.
O carro em que as sete crianças estavam, um Fiat Uno de transporte por aplicativo, bateu na traseira de um Fiat Mobi, de uma autoescola, e capotou na pista. Com o capotamento, a bebê foi lançada para fora do veículo e ficou no meio do asfalto.
Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram a menina se mexendo, já na pista, e sendo amparada por pessoas que presenciaram o acidente (veja vídeo acima).
A colisão ocorreu volta de 11h30. Segundo a Polícia Militar, o condutor do Fiat Mobi, de uma autoescola, trafegava na avenida, na faixa da direita. Em determinado momento, o veículo tentou passar para a faixa da esquerda e um carro de aplicativo, um Fiat Uno, não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira e capotando logo depois.
No Uno, além das sete crianças, o motorista, de 31 anos, também se feriu e foi levado para um hospital da cidade. Ele foi liberado. O motorista do outro carro, não se feriu. O Fiat Uno estava plotado com símbolo da empresa de transporte por aplicativo Ubiz Car. A plataforma informou, por meio de nota, que o motorista estava com os filhos dentro do carro, fora de qualquer vínculo com a organização.