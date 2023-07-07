Bebê arremessada de carro em acidente em Cachoeiro recebe alta

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Ela e outras seis crianças que estavam no veículo foram encaminhadas à unidade após o acidente. Seis foram liberadas no dia do acidente, e a bebê permaneceu internada, aguardando resultados de exames.

O carro em que as sete crianças estavam, um Fiat Uno de transporte por aplicativo, bateu na traseira de um Fiat Mobi, de uma autoescola, e capotou na pista. Com o capotamento, a bebê foi lançada para fora do veículo e ficou no meio do asfalto.

Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram a menina se mexendo, já na pista, e sendo amparada por pessoas que presenciaram o acidente (veja vídeo acima).

A colisão ocorreu volta de 11h30. Segundo a Polícia Militar , o condutor do Fiat Mobi, de uma autoescola, trafegava na avenida, na faixa da direita. Em determinado momento, o veículo tentou passar para a faixa da esquerda e um carro de aplicativo, um Fiat Uno, não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira e capotando logo depois.