Criança é arremessada após carro capotar em acidente em Cachoeiro

Imagens impressionantes, registradas por câmeras de videomonitoramento, mostram o momento em que uma criança foi arremessada de um carro de aplicativo em um acidente na manhã desta segunda-feira (3), na Avenida Lacerda de Aguiar, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O automóvel bateu na traseira de um veículo de autoescola e capotou na pista.

A colisão ocorreu volta de 11h30. Segundo a Polícia Militar, informações iniciais indicam que o condutor do Fiat Mobi, de uma autoescola, trafegava na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, na faixa da direita. Em determinado momento, o veículo tentou passar para a faixa da esquerda e um carro de aplicativo, um Fiat Uno, não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira e capotando logo depois.

Ainda conforme apuração inicial da PM, oito pessoas estavam no Uno, sendo sete crianças – uma delas arremessada para fora do veículo no momento do capotamento. As imagens mostram que a criança chega a sentar no meio do asfalto e pessoas que presenciaram o acidente correm para acudi-la. Outra criança que estava no carro vai completar um ano nessa terça-feira (4).

A vendedora Andreia Neves trabalha em frente ao local do acidente e correu em direção ao carro para ajudar a socorrer a criança. “Foi desesperador porque eu me deparei com o carro tombado e uma criança que saiu e ficou no asfalto. Eu tentei pegar a criança, mas logo veio o pai e outra pessoa também para ajudar a socorrer [...] É muito difícil. A gente começa a imaginar né, porque a gente é mãe. Eu tenho sobrinhos também”, relata.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma ambulância que passava pelo local prestou socorro às vítimas – mas não há detalhamento de quantas pessoas se feriram. O estado de saúde também não foi informado.

As crianças foram levadas para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro. A instituição informou que as sete vítimas deram entrada no pronto-socorro, já foram atendidas, estão estáveis e vão permanecer no hospital para observação. Ainda não há previsão de alta. O motorista, de 31 anos, também foi levado para um hospital da cidade e já foi liberado.

A reportagem entrou em contato com a Ubiz Car, já que o Fiat Uno estava plotado com a logo da empresa. A plataforma informou, por meio de nota, que o motorista estava com os filhos dentro do carro, fora de qualquer vínculo com a organização.

"A Ubiz Car não é responsável pelos motoristas parceiros que transportam passageiros fora da plataforma digital da empresa, bem como também não é responsável pela condução imprudente de tais motoristas", ressaltou a empresa.

A Ubiz informou ainda que os motoristas parceiros não são funcionários da Ubiz Car, apenas utilizam a plataforma ofertada pela empresa para que possam transportar os passageiros de forma regular.

"Por isso, indicamos sempre a todos a não solicitarem corridas pelo WhatsApp pessoal dos motoristas, dessa forma o passageiro é cúmplice de um crime muito comum chamado corrida clandestina. Na Ubiz Car, os motoristas podem e devem estar o mais regulares possível, entregando sempre segurança e credibilidade", concluíram.

Já a autoescola proprietária do Fiat Mobi informou apenas somente o motorista estava no veículo e que ele não se feriu.