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Fiscalização

Blitz da Guarda de Vitória aborda mais de 80 veículos na Fernando Ferrari

Fiscalização aconteceu na noite do último sábado (2) e resultou em 24 autos de infração, sendo nove por recusa a fazer o teste de bafômetro e três por conduzir veículo sem possuir CNH

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 07:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2023 às 07:20
Mais de 80 condutores foram abordados durante blitz na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória
Mais de 80 condutores foram abordados durante blitz na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Divulgação
Uma blitz da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) abordou 83 veículos na noite do último sábado (2) na Avenida Fernando Ferrari, na Capital.
Ao todo, a equipe emitiu 24 autos de infração contra os condutores, sendo nove por recusa a fazer o teste de bafômetro e três por conduzir veículo sem possuir habilitação.
Os agentes envolvidos na blitz ainda encontraram cinco veículos conduzidos com característica alterada, um condutor dirigindo com a CNH vencida há mais de 30 dias, e ainda um condutor dirigindo sem CNH.
"Essas ações acontecem todos os dias e aos finais de semana são intensificadas em locais e horários de maior incidência de pessoas dirigindo veículos alcoolizados. Nosso objetivo com isso é reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito em Vitória", disse o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni.
Blitz da Guarda de Vitória aborda mais de 80 veículos na Fernando Ferrari

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