Uma blitz da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) abordou 83 veículos na noite do último sábado (2) na Avenida Fernando Ferrari, na Capital.
Ao todo, a equipe emitiu 24 autos de infração contra os condutores, sendo nove por recusa a fazer o teste de bafômetro e três por conduzir veículo sem possuir habilitação.
Os agentes envolvidos na blitz ainda encontraram cinco veículos conduzidos com característica alterada, um condutor dirigindo com a CNH vencida há mais de 30 dias, e ainda um condutor dirigindo sem CNH.
"Essas ações acontecem todos os dias e aos finais de semana são intensificadas em locais e horários de maior incidência de pessoas dirigindo veículos alcoolizados. Nosso objetivo com isso é reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito em Vitória", disse o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni.
Blitz da Guarda de Vitória aborda mais de 80 veículos na Fernando Ferrari