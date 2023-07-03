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Em seis meses

BRs: ES já tem 965 multas por dia por velocidade neste ano, o dobro de todo o 2022

De janeiro a junho deste ano já foram 173.673 multas aplicadas; durante todo o ano de 2022 foram 74.870, segundo a Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2023 às 11:51
A PRF dará início nesta sexta-feira (8) à Operação Nossa Senhora Aparecida nas estradas do ES
A PRF dará início nesta sexta-feira (8) à Operação Nossa Senhora Aparecida nas estradas do ES Crédito: Divulgação/PRF
Nos seis primeiros meses de 2023 o Espírito Santo registrou mais do que o dobro do número de infrações por excesso de velocidade em comparação com todo o ano passado nas rodovias federais que cortam o Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), de janeiro a junho deste ano, já foram 173.673 multas aplicadas. Já durante todo o ano de 2022 foram 74.870.
Segundo o g1ES, a informação tem como base nas infrações cometidas nas quatro rodovias federais que cortam o Espírito Santo, sendo elas: BR 101, BR 381, BR 259 e BR 262. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as autuações incluem radares fixos e portáteis.
As infrações mais cometidas são transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%. Foram 60.448 em todo o ano de 2022, enquanto que em 2023, até junho, já foram 138.665 autuações.
Com o número de infrações até junho deste ano passando de 173 mil, isso equivale a uma média de 965 multas por dia apenas nas rodovias federais.
Os meses de março, abril e maio de 2023 foram aqueles com mais infrações, sendo todos os três com mais de 32.000 multas.

Carro flagrado dirigindo a 179 km/h

Em apenas uma ação feita pela PRF no último dia 28 de junho, 150 motoristas foram autuados por excesso de velocidade em um intervalo de apenas duas horas na BR-101 entre Guarapari e Anchieta.
Durante a fiscalização, os agentes flagraram um motorista a 179km/h, 123% acima da velocidade máxima permitida no trecho, que é de 80 km/h.
Carro foi flagrado pela PRF a 196 km/h na BR-101 no Espírito Santo
Carro foi flagrado pela PRF a 196 km/h na BR-101 no Espírito Santo Crédito: Divulgação/PRF
Segundo a PRF, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes nas rodovias federais.
O excesso de velocidade ocasiona multa e perda de pontos na CNH. Quando esse excesso ultrapassa 50% da velocidade limite da via, o infrator tem suspensão direta da habilitação.
As penalidades para esse tipo de infração está previsto no Código Penal Brasileiro, sendo elas:
  • Até 20% acima do limite permitido: R$ 130,16 e quatro pontos na CNH;
  • De 20% até 50% acima do limite permitido: R$ 195,23 e cinco pontos na CNH;
  • Acima de 50% do limite permitido: R$ 880,41 e sete pontos na CNH, o condutor terá a CNH suspensa e ficará impedido de dirigir.
*Com informações do g1ES

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