Rua Canarinho, em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro

Your browser does not support the audio element. Gangue invade casa e jovem é baleada ao tentar salvar namorado no ES

Uma gangue de traficantes encapuzados e armados com metralhadora invadiu uma casa, fez cinco reféns, matou um jovem na noite desta quarta-feira (30) em Graúna, Cariacica . Para proteger o namorado, o lavador de carros Felipe Santos Moraes, de 21 anos, uma jovem de 20 anos entrou na frente dos criminosos e acabou atingida com dois tiros.

De acordo com a polícia, um grupo de pelos menos 10 bandidos encapuzados invadiu o imóvel na Rua Canarinho. Todos estavam armados, sendo que um deles portava uma metralhadora.

Além de Felipe e a namorada, estavam em casa os pais dela e outras duas crianças. Todas foram rendidas e obrigadas a ficarem em um cômodo da residência.

Testemunhas revelaram à polícia que os criminosos espancaram Felipe com a intenção de que ele abandonasse o bairro. No entanto, durante as agressões, um dos bandidos ordenou que o alvo fosse executado.

Desesperada, a namorada dele implorou para que jovem não fosse assassinado e entrou na frente de Felipe. Ela acabou ferida com um tiro na coxa e outro nas nádegas. O lavador de carro também foi ferido por dois disparos e morreu no local.

Após o assassinato, o bando fugiu. As investigações apontam que na região onde Felipe foi morto funcionava uma boca de fumo. Na guerra pela disputa de venda de drogas, traficantes de Santa Rosa expulsaram os rivais de Graúna e desarticularam o ponto de comércio de entorpecentes do local.