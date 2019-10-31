Pescador morre em alto-mar e colegas usam gelo para conservar corpo

O pescador Eduardo Fraga dos Santos morreu após acidente em alto mar, em São Mateus Crédito: Reprodução TV Gazeta

Um pescador morreu na noite da última terça-feira (29) em alto-mar, na altura do município de São Mateus, Norte do Estado. Segundo colegas, Eduardo Fraga dos Santos, de 48 anos, se afogou ao cair do barco com a perna presa a cordas, quando tentava soltar as amarras da embarcação. Eles haviam saído do píer da Prainha, em Vila Velha, e estavam há 14 dias no mar.

O pescador Maurício Ferreira, que estava na embarcação, conta que o acidente aconteceu quando a maré estava agitada e o grupo aguardando para retomar os trabalhos.

"Nós estávamos no pesqueiro, esperando a maré parar para continuar o trabalho, porque a maré corria muito, boiava tudo. Foi quando aconteceu esse acidente. Ele foi soltar a amarra e se prendeu pelo pé. Quando pegamos ele, já estava afogado", disse.

No entanto, os colegas de Eduardo reclamaram da demora para a chegada do resgate. Eles afirmam que chegaram à Prainha de Vila Velha às 15h desta quarta-feira (30), mas até a noite a polícia ainda não havia chegado para recolher o corpo. Para manter o corpo do pescador, foi improvisada uma câmara gelada com isopor e gelo. "Mantemos o corpo dele no gelo, usando o gelo que fica no porão do barco", afirmou.