Pescador desaparece após barco afundar no mar de Regência

Foz do Rio Doce em Regência Crédito: Carlos Alberto Silva

Linhares, no Norte do Estado. Outros dois homens que também estavam na embarcação conseguiram nadar e foram socorridos. Um pescador desapareceu, por volta das 21 horas da noite deste sábado (17), após o barco em que ele estava afundar no mar de Regência, distrito de, nodo Estado. Outros dois homens que também estavam na embarcação conseguiram nadar e foram socorridos.

O naufrágio aconteceu próximo à boca da foz do Rio Doce, trecho onde o rio deságua para o mar. Segundo Leônidas Carlos, presidente da Associação de Pescadores de Regência, a rede de pesca teria ficado agarrada na hélice do motor do barco, que afundou logo em seguida.

"Dois deles conseguiram nadar até terra firme e pediram ajuda. O terceiro, que não sabia nadar direito, ficou agarrado em uma boia", disse. No entanto, até a manhã deste domingo (17), ele não havia sido localizado.

Ainda de acordo com Leônidas, os três pescadores envolvidos no acidente são de Povoação, que também fica em Linhares.

Um helicóptero do Núcleo de Operações em Transporte Aéreo (Notaer) sobrevoou a região durante esta manhã em busca do pescador.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que a Capitania dos Portos também foi acionada, mas que até o momento o pescador não foi encontrado. As buscas continuam.

BARCO NÃO SERIA APROPRIADO PARA O MAR

Presidente da Associação dos Pescadores de Povoação, Simião Barbosa dos Santos conhece os três pescadores. "O Fernando, vulgo Nanico, e o Renato conseguiram se salvar. Mas, infelizmente, o Toquinho, como costumamos chamar o Antônio, continua desaparecido", lamentou.

Ao Gazeta Online, Simião confirmou a causa do acidente. "Eles estavam pescando na foz do Rio Doce quando a hélice do motor enguiçou por causa da rede. Como o barco não era apropriado para o mar, a forte correnteza do local fez com que ele afundasse", contou.

O pescador Antônio da Vitória está desaparecido no mar de Linhares Crédito: Arquivo pessoal

CASO SEMELHANTE

também foi registrado em Regência. Na ocasião, uma embarcação de aproximadamente nove metros de comprimento afundou em alto-mar. Três pescadores estavam no barco. Dois conseguiram nadar até a praia e o terceiro está desaparecido. Em março deste ano, um acidente envolvendo barco de pesca. Na ocasião, uma embarcação de aproximadamente nove metros de comprimento afundou em alto-mar. Três pescadores estavam no barco. Dois conseguiram nadar até a praia e o terceiro está desaparecido.