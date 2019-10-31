Carro e caminhão batem e motorista fica ferido na BR 101 em Ibiraçu Crédito: Divulgação/Rodrigo Barbosa de Sousa

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou feridos, na noite desta quarta-feira, na BR 101, em Ibiraçu. Testemunhas informaram que uma das vítimas seria um vereador. A via foi parcialmente interditada.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão foi registrada às 19h29, no km 210, em Ibiraçu. A ocorrência envolveu um veículo de passeio e um caminhão. Para atendimento, foram acionados recursos da Concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guinchos), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Carro e caminhão batem e motorista fica ferido na BR 101 em Ibiraçu Crédito: Divulgação/Rodrigo Barbosa de Sousa

O tráfego segue por desvio, com interdição no sentido Sul da rodovia. O motorista do carro de passeio foi removido para o Hospital São Camilo, em Aracruz.