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Acidente

Carro e caminhão batem e motorista fica ferido na BR 101 em Ibiraçu

Testemunhas disseram que a vítima seria um vereador da cidade. Via foi parcialmente interditada

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 23:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 23:00
Carro e caminhão batem e motorista fica ferido na BR 101 em Ibiraçu Crédito: Divulgação/Rodrigo Barbosa de Sousa
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou feridos, na noite desta quarta-feira, na BR 101, em Ibiraçu. Testemunhas informaram que uma das vítimas seria um vereador.  A via foi parcialmente interditada.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão foi registrada às 19h29, no km 210, em Ibiraçu. A ocorrência envolveu um veículo de passeio e um caminhão. Para atendimento, foram acionados recursos da Concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guinchos), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Carro e caminhão batem e motorista fica ferido na BR 101 em Ibiraçu Crédito: Divulgação/Rodrigo Barbosa de Sousa
O tráfego segue por desvio, com interdição no sentido Sul da rodovia. O motorista do carro de passeio foi removido para o Hospital São Camilo, em Aracruz.
Carro e caminhão batem e motorista fica ferido na BR 101 em Ibiraçu Crédito: Divulgação/Rodrigo Barbosa de Sousa

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