Furto de bicicleta termina com perseguição e tiros em Camburi; vídeo

Caso aconteceu na tarde de terça-feira (24) e começou na altura de Jardim da Penha; três pessoas foram presas

Publicado em 25 de junho de 2025 às 13:29

Uma perseguição pela Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória, chamou atenção e assustou quem passou pelo local na tarde de terça-feira (24). Teve carro entrando na contramão, batida em viaturas e tiros. A ação foi gravada por uma testemunha (veja acima) e, segundo a Polícia Militar, começou com um roubo de bicicleta no Pier de Iemanjá. >

Os suspeitos colocaram a bicicleta em um veículo, um Ford Scort, que tinha restrição de furto e roubo. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, três homens estavam no carro, na altura de Jardim da Penha, quando foram localizados pela equipe. >

"Foi feito um cerco, porém no momento que um policial tentava desembarcar da viatura, o motorista do carro suspeito acelerou na direção do PM e colidiu contra a viatura. Em seguida, o militar efetuou três disparos e o veículo continuou a fuga pela via, onde diversas pessoas transitavam na faixa de pedestres. Foi solicitado apoio de outras viaturas, sendo realizado o acompanhamento do carro que trafegava de forma perigosa, subindo nas calçadas e colocando a vida de diversos pedestres e condutores em risco", detalhou a PM. >

Na altura da Rodovia das Paneleiras, o motorista jogou o carro na direção de outra viatura. Após a batida, o condutor subiu no canteiro central e começou a trafegar na contramão da Avenida Dante Michelini.>

"O motorista continuou conduzindo o veículo na contramão, e ao avistar uma viatura indo ao seu encontro, retornou novamente para o outro lado da avenida e jogou o carro na direção do veículo policial que fazia um cerco no intuito de impedir a passagem do automóvel. Um militar viu o momento que o condutor apontou uma arma de fogo na direção da equipe. Foram efetuados disparos por parte da PM e o automóvel parou no meio da avenida", completou a PM.

A partir daí, o trio desceu do carro e tentou fugir. "Um dos suspeitos desembarcou com a mão na cintura e disparos foram efetuados pelos policiais. O indivíduo correu em direção ao aeroporto e desobedeceu a ordem de parada dos militares, porém foi alcançado e detido. Outro indivíduo, com diversas passagens por roubo e outros crimes, correu em direção à praia. Ele foi acompanhado e também detido. O terceiro suspeito correu na direção do píer, porém foi detido", disse a PM.>

Com os três foram apreendidos alicates corta fio, chaves de fenda, barra de ferro, uma arma falsa e a bicicleta. O material e os detidos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. O carro foi guinchado. >

Rafael Luiz Santos Gomes, Giovane Santos de Andrade e Rodolfo Ribeiro Salles foram autuados flagrante por receptação, furto qualificado e desobediência. Segundo a Polícia Civil, após os procedimentos de rotina o trio foi encaminhado para o sistema prisional. >

Susto

Um vendedor ambulante que estava na orla no momento dos tiros revelou, nas redes sociais, que todos ficaram assustados. "Vivenciei uma cena de filme de faroeste, uma viatura perseguindo um carro, quando chegou próximo ao meu caminhão houve troca de tiros, uma cliente que estava aqui se jogou no chão, outra pessoa também caiu e se ralou, pensei que ela tinha sido atingida, mas não. Depois de tudo isso comecei a tremer, que situação de filme", desabafou. >

