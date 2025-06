Dentro de mala

Passageiras são presas com 15 kg de maconha na Rodoviária de Cachoeiro

PM disse que flagrante aconteceu assim que o ônibus em que elas estavam chegou ao terminal rodoviário, na madrugada desta quarta-feira (25)

Duas mulheres trans, de 29 e 32 anos, foram presas após serem flagradas pela Polícia Militar com uma mala contendo 18 tabletes de maconha – totalizando 15 kg. A PM disse que o flagrante aconteceu na madrugada desta quarta-feira (25), quando o ônibus em que a dupla estava chegou à Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. >

Segundo consta no registro da PM, na noite de terça-feira (24), um passageiro do ônibus que fazia a linha Rio de Janeiro - Guarapari fez uma denúncia anônima e contou que duas pessoas estariam em atitude suspeita transportando uma mala de cor rosa no bagageiro do coletivo.>