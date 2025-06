Jovem morre em acidente de moto na rodovia ES 440 em Linhares

Capotamento deixa duas pessoas feridas em Pedra Azul Crédito: Redes socias

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na ES 164, no distrito de Aracê, em Pedra Azul, Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. A colisão, que resultou no capotamento de um dos veículos, aconteceu na tarde de terça-feira (24). Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência. >

Testemunhas no local contaram à reportagem da TV Gazeta que o motorista de um Volkswagen Gol perdeu o controle da direção em uma curva, bateu em um Toyota Corolla, atingiu um barranco e capotou. O condutor do Gol e um passageiro do Corolla se feriram. >