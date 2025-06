Em flagrante

Funcionários são presos suspeitos de desvio de bebidas em distribuidora de Colatina

Segundo as investigações, o grupo simulava vendas e alterava a rota de entregas para desviar bebidas, especialmente cerveja. Ao todo, cinco pessoas foram presas

Quatro homens de 22, 37, 38 e 50 anos, funcionários de uma distribuidora de bebidas, e a esposa de um deles, foram presos na última quarta-feira (4), suspeitos de simular vendas e desviar cargas de bebidas para uma empresa de fachada no bairro Moacyr Brotas, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (6). Os nomes não foram divulgados. >

“Após 15 dias de investigação, foi constatado que os envolvidos se associaram para simular vendas e desviar as cargas, que eram entregues em uma distribuidora de fachada e registrada em nome da esposa de um dos suspeitos. A equipe policial permaneceu em vigilância no local e realizou a abordagem no momento em que os investigados iniciavam o descarregamento das bebidas, efetuando as prisões em flagrante”, disse o delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia de Polícia de Ibiraçu, que tocou a investigação. >