Homem morre durante fuga após acidente com carro roubado em Linhares

Um homem de 40 anos morreu após acidente envolvendo o carro roubado que ele estava dirigindo em Pontal do Ipiranga, Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (6). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, Darli Ferreira Pereira Júnior roubou o veículo e estava em fuga em alta velocidade, se envolvendo em colisões no trajeto. Não foram informados mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.>