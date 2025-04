Golpe imobiliário

Fraude em venda de terreno causa prejuízo de R$ 150 mil em Vila Velha

Crime foi praticado em 30 de outubro de 2024, em Vila Velha; prisões ocorreram na Rodovia do Sol e no Centro. O grupo ainda é investigado por fazer parte de uma quadrilha especializada em estelionatos imobiliários

Carlos Dionisio de Oliveira Filho, 34 anos e Lauro Antônio Vieira, 59 anos são acusados de estelionato imobiliário. (Divulgação | Polícia Civil)

Bruno Nézio Repórter / [email protected]

Dois homens, de 34 e 59 anos, foram presos acusados de aplicar um golpe de R$ 150 mil por meio da venda fraudulenta de um terreno em Vila Velha. As prisões ocorreram na última terça-feira (1), no bairro Santa Paula II e na Rodovia do Sol, durante o cumprimento de mandados judiciais. A dupla foi identificada como Carlos Dionisio de Oliveira Filho, 34 anos, e Lauro Antônio Vieira, de 59.

As investigações revelaram que o crime foi praticado em 30 de outubro de 2024, com o uso de documentos falsificados para dar aparência de legalidade à transação. Segundo a delegada Isabella Miranda, titular do 9º Distrito Policial de Vila Velha, o esquema envolvia a falsificação de documentos e a utilização de pessoas para se passarem por proprietárias dos imóveis.

De acordo com a delegada, a detenção da dupla ocorreu depois da prisão em flagrante de duas pessoas idosas que fingiam ser donas de um terreno, a partir disso os homens foram identificados. O grupo captava terrenos, verificava a documentação verdadeira e providenciava documentos falsificados entregues aos falsos proprietários.

Isabella Miranda disse que, os documentos eram utilizados em cartórios para legitimar as transações e enganar compradores. Após a formalização da venda, as vítimas transferiam valores aos estelionatários. Além deste caso, ao menos quatro inquéritos em andamento investigam o mesmo grupo pelos crimes de estelionato, uso de documento falso e associação criminosa.

O primeiro suspeito, de 34 anos, foi encontrado na Rodovia do Sol, após o veículo ser identificado pelo cerco eletrônico.

O segundo, de 59 anos, foi localizado no Centro de Vila Velha, na residência dele, no bairro Santa Paula II, mas se recusou a permitir a entrada da equipe policial. Sendo assim foram solicitados reforços da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Vila Velha.

Com a chegada das unidades, as equipes conseguiram cumprir as buscas e efetuar a prisão. Ambos também são investigados por envolvimento em outras fraudes imobiliárias.

A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar e responsabilizar outros integrantes da associação criminosa. A reportagem tenta localizar a defesa da dupla presa.

