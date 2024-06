Moradora de Vila Velha é investigada por desvio e golpe milionário a bancos

O alvo da ação da Polícia Federal é suspeita de movimentar quantias milionárias de forma fraudulenta ao abrir mais de 100 contas em agências bancárias com documentos falsos

Uma moradora de Vila Velha foi alvo da Operação Pomar, realizada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (5), devido a fraudes contra instituições bancárias. A mulher é suspeita de movimentar mais de oito milhões de forma fraudulenta ao abrir mais de 100 contas em bancos com documentos falsos.

Uma fonte ligada à investigação revelou à reportagem de A Gazeta que a suspeita vive no bairro de Araçás e teve as contas bloqueadas, além de materiais apreendidos. A corporação identificou com ela ao menos três identidades que apresentavam similaridades nas fotografias, impressões digitais e assinaturas apresentadas. Todas eram usadas para abrir contas ''laranjas'' nos bancos.