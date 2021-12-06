Fios diamantados avaliados em R$ 150 mil são furtados em Cariacica

Cinquenta e quatro rolos de fios diamantados usados para cortar granito foram furtados de uma empresa do setor de rochas, em Cariacica , por um funcionário do local, um homem de 34 anos que confessou o crime. Na última quarta-feira (1º), todo o material — avaliado em R$ 150 mil — foi recuperado pela Polícia Civil na residência do suspeito, em Serra Sede.

Polícia Civil recuperou 54 rolos de fios diamantado, avaliados em R$ 150 mil Crédito: Divulgação | PCES

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), delegado Gianno Trindade, o material foi recuperado depois que o dono da empresa registrou um boletim de ocorrência. “Assim que o fato chegou ao nosso conhecimento, os investigadores iniciaram as diligências. Identificamos o suspeito cruzando as imagens de videomonitoramento da empresa com levantamentos feitos pela equipe, de tentativa de venda do material”, disse.

O material furtado foi totalmente recuperado e devolvido à vítima. O funcionário da empresa, que não tinha passagens anteriores pela polícia, confessou o crime e disse que agiu sozinho.

Segundo as investigações, o furto ocorreu há cerca de dois meses, mas a vítima só procurou a Polícia Civil na semana passada. Por esse motivo, o suspeito não foi preso em flagrante. O inquérito policial foi concluído e o funcionário, indiciado por furto qualificado pelo abuso de confiança.