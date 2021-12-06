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Em empresa

Fios diamantados avaliados em R$ 150 mil são furtados em Cariacica

Os 54 rolos do material foram furtados por um funcionário da empresa. O homem de 34 anos confessou o crime e foi indiciado por furto qualificado pelo abuso de confiança
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

06 dez 2021 às 16:01

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 16:01

Cinquenta e quatro rolos de fios diamantados usados para cortar granito foram furtados de uma empresa do setor de rochas, em Cariacica, por um funcionário do local, um homem de 34 anos que confessou o crime. Na última quarta-feira (1º), todo o material — avaliado em R$ 150 mil — foi recuperado pela Polícia Civil na residência do suspeito, em Serra Sede.
Furto de fios
Polícia Civil recuperou 54 rolos de fios diamantado, avaliados em R$ 150 mil Crédito: Divulgação | PCES
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), delegado Gianno Trindade, o material foi recuperado depois que o dono da empresa registrou um boletim de ocorrência. “Assim que o fato chegou ao nosso conhecimento, os investigadores iniciaram as diligências. Identificamos o suspeito cruzando as imagens de videomonitoramento da empresa com levantamentos feitos pela equipe, de tentativa de venda do material”, disse.
O material furtado foi totalmente recuperado e devolvido à vítima. O funcionário da empresa, que não tinha passagens anteriores pela polícia, confessou o crime e disse que agiu sozinho.
Segundo as investigações, o furto ocorreu há cerca de dois meses, mas a vítima só procurou a Polícia Civil na semana passada. Por esse motivo, o suspeito não foi preso em flagrante. O inquérito policial foi concluído e o funcionário, indiciado por furto qualificado pelo abuso de confiança.
Fios diamantados avaliados em 150 mil reais são furtados em Cariacica

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