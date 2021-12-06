Suspeito de chefiar tráfico e de matar duas pessoas é preso em Vila Velha

Arma, munições e drogas foram apreendidos com suspeito de chefiar tráfico de drogas em bairro de Cariacica Crédito: Divulgação/PC

Um jovem de 24 anos apontado como o chefe do tráfico de drogas do bairro São Geraldo, em Cariacica , foi preso pela Polícia Civil . Contra o rapaz, que não teve o nome divulgado, também constam dois mandados de prisão em aberto por assassinatos.

A prisão aconteceu na noite da última quinta-feira (2) e foi divulgada pela polícia nesta segunda (6). O foragido foi encontrado no bairro Alvorada, em Vila Velha, após horas de campana da equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).

No início da semana passada, os policiais foram ao bairro para averiguar denúncia anônima sobre um homem estaria transportando drogas a bordo de um carro branco naquela região, onde tinha alugado um apartamento.

“A nossa equipe prosseguiu em diligências, a fim de localizar o apartamento. Durante os levantamentos, os policiais localizaram o veículo indicado na denúncia, estacionado na garagem de um edifício, e identificaram o proprietário como sendo um indivíduo com dois mandados de prisão em aberto, que vinha utilizando uma identidade falsa”, disse o titular da Denarc, delegado Tarcisio Otoni.

O delegado explicou que o investigado é "considerado de alta periculosidade", com passagens pelos crimes de tráfico e porte de arma de fogo, além de dois mandados de prisão em aberto por homicídio.

Os levantamentos da Denarc também indicaram que o homem vinha utilizando uma identidade falsa, sendo, inclusive, conhecido pela vizinhança local pelo nome falso.

Na última quinta, o setor de inteligência informou que o suspeito estava circulando com o veículo branco, inclusive realizando entregas de drogas.

Devido à probabilidade de ele estar armado, os policiais da Denarc que faziam o monitoramento acionaram reforços e permaneceram em campana, aguardando o melhor momento para realizar a abordagem e evitar um possível confronto.

“Depois de algumas horas de vigilância, a equipe abordou o indivíduo no momento em que ele entrava no prédio. Sem saber que já estava identificado, entregou uma Carteira de Habilitação falsa para os policiais, com o nome conhecido pelos vizinhos. Os policiais fizeram buscas no carro e encontraram amostras de maconha, que são pequenas porções apresentadas pelos traficantes aos compradores, como forma de atestar a qualidade do entorpecente”, informou o delegado.

Os policiais realizaram buscas também no apartamento do suspeito, onde apreenderam uma pistola turca, munição, mais amostras de maconha e cadernos com anotações do tráfico.