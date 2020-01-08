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Feminicídio em Cariacica

Filha chama toda noite pela mãe morta pelo marido no ES, diz avó da criança

Genaína Gomes foi morta na frente dos filhos em dezembro. O assassino, Antônio Junior Cruz da Silva, virou réu após o juiz Luciano Costa Bragatto aceitar a denúncia contra ele por feminicídio

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 13:40
Ângela Maria Gomes dos Santos, mãe de Genaína Gomes dos Santos, morta pelo marido em Cariacica Crédito: Rodrigo Gavini
Projeto Todas Elas
Um mês após a morte da camareira Genaína Gomes dos Santos, de 34 anos, assassinada a facadas pelo marido na frente dos quatro filhos, em Cariacica, a família da vítima tenta reconstruir a vida. O assassino, Antônio Junior Cruz da Silva, virou réu após o juiz Luciano Costa Bragatto aceitar a denúncia contra ele por feminicídio. As quatro crianças que presenciaram o crime têm 1, 8, 11 e 14 anos.
As crianças vivem amedrontadas e não conseguem dormir sozinhas desde o crime, segundo a mãe de Genaína, Ângela Gomes dos Santos, de 58 anos. "A filha do meio (de 8 anos) acorda toda noite chamando 'mãe, mãe, mãe'. Está difícil para todo mundo da família. Ele está preso, mas está vivo. E minha filha está morta!", desabafa, em conversa com A Gazeta.
Há 15 anos, Ângela viveu a mesma dor de perder uma filha por feminicídio. Agora, ela espera um desfecho diferente. É que naquela época, quando a outra filha morreu, o marido da vítima chegou a ser preso, mas foi solto e fugiu.
"Espero justiça. Quero que ele seja julgado e condenado. Que ele pegue muitos e muitos anos de cadeia porque ele acabou com a minha vida e com a vida dos filhos da Genaína", destacou Ângela.

ALTA PERICULOSIDADE

Antônio, que agora é réu por feminicídio, vai continuar preso preventivamente, conforme determinação do magistrado. Caso seja condenado, a pena poderá ser aumentada em um terço pelo crime ter ocorrido próximo aos filhos. O feminicídio ocorreu no dia 5 dezembro de 2019.
O acusado, que trabalhava na Ceasa, confessou o crime à Polícia Civil e disse que matou a mulher por ciúmes. A família da vítima, morta aos 34 anos, contou que Genaína queria o fim do relacionamento, mas Antônio não aceitava. Ele fugiu após cometer o crime, mas foi preso uma semana depois.
Antônio Junior Cruz da Silva é considerado o principal suspeito de matar Genaína Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Horas antes do assassinato, Antônio e Genaína tiveram uma forte discussão. Após ser ameaçada, a mulher chamou a Polícia. Quando os militares chegaram, ele já tinha saído. Voltou mais tarde, matou a mulher e deixou traumatizados os filhos dela, que presenciaram o crime.
Na decisão, o juiz Luciano Costa Bragatto afirmou que os fatos são claros ao demonstrar a alta "periculosidade e ousadia" de Antônio por ter voltado à casa da vítima após a saída da viatura da Polícia Militar do local. O magistrado ainda cita a "frieza" do acusado e aponta que os crimes de "extrema periculosidade", como esse, estão ocorrendo com bastante frequência, o "que vem gerando uma enorme sensação de insegurança".

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A GAZETA LANÇA PROJETO "TODAS ELAS"

O progresso feminino na sociedade não é capaz de acabar com os desafios que as mulheres ainda enfrentam. A discriminação de gênero é real, elas recebem menores salários, são rejeitadas por serem mães, são alvos de assédio no ambiente corporativo. Em casa, muitas são vítimas de violência doméstica. Para dar mais visibilidade a esses problemas e as formas de enfrentá-los, A Gazeta criou o projeto Todas Elas, que agora faz parte da rotina da redação A Gazeta/CBN Vitória.
Para isso, reportagens em vídeos, textos, infográficos, podcasts, todos relacionados ao tema, serão reunidos em A Gazeta. Também estão previstos encontros específicos para discutir esses desafios, como palestras em escolas e empresas.  A editora-chefe da Redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva, esclarece que o projeto só reforça o compromisso de A Gazeta em fazer o Espírito Santo melhor.
Temos um alto índice de violência contra mulher e feminicídio ao longo de toda a história do Espírito Santo. É inaceitável. Mas não podemos simplesmente ficar paralisados enquanto vários casos se repetem aos quatro cantos capixabas. Por isso, decidimos assumir o compromisso de dar ainda mais visibilidade às histórias de mulheres que sofrem abusos e violências de todos os tipos. Mas não é só isso, não queremos apenas enumerar uma série de dores e traumas. Nosso propósito é tentar fazer todos refletirem. E mais ainda, queremos ajudar essas mulheres a superar seus sofrimentos e dar a volta por cima. O Todas Elas quer estimular a população capixaba a discutir o tema, propor ações para mudar essa realidade e não deixar que mais nenhuma mulher morra só por ser mulher, ressalta.

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