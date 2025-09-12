Home
Estudante do ES detido por ameaçar Nikolas Ferreira assina termo na PF e é liberado

Adalto Gaigher, de 24 anos, ameaçou o deputado federal do PL/MG nas redes sociais e acabou detido pela Polícia Federal nessa quinta-feira (11)

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:43

Deputado federal Nikolas Ferreira na Câmara dos Deputados
O deputado federal mineiro Nikolas Ferreira foi ameaçado de morte por um estudante da Ufes Crédito: Pablo Valadares/Câmara

O estudante detido pela Polícia Federal após ameaçar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em publicações nas redes sociais, foi liberado após ser ouvido e assinar um termo circunstanciado. Adalto Gaigher, de 24 anos, é estudante do curso de ciências biológicas da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) e publicou mensagens sugerindo que iria "matar a tiros" o parlamentar mineiro. A conta na rede social foi deletada.

A universidade, na tarde desta sexta-feira (12), informou que analisará a situação do estudante envolvido e se cabe algum tipo de punição a ele.

O advogado de Gaigher afirmou que o cliente está arrependido e se retratou com o deputado. Disse, ainda, que terá sua inocência provada na Justiça.

"Meu cliente jamais tem ou teve interesse que não fosse a mera retórica em um momento de surto, fato atípico à conduta dele, em um ambiente contaminado pela polarização política como o que vive o Brasil há muito tempo", disse Arthur Sampaio, em nota enviada à  Folha de São Paulo.

A publicação do suspeito foi feita na véspera de uma viagem programada do deputado ao Espírito Santo. Em nota, a PF informou que o detido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Mateus, no Norte do Estado, para a lavratura dos procedimentos de polícia judiciária. A PF também instaurou inquérito para apurar outros fatos relacionados ao investigado, bem como a eventual participação de terceiros no crime.

* Com informações da Folha de São Paulo.

