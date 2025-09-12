Recado em rede social

Estudante do ES é preso pela PF por ameaçar matar o deputado federal Nikolas Ferreira

Polícia Federal prendeu o rapaz no Norte do Espírito Santo após representação do parlamentar

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 05:45

Deputado federal Nikolas Ferreira foi ameaçado de morte por estudante do ES Crédito: Pablo Valadares/Câmara

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, no Norte do Espírito Santo, um estudante que ameaçou de morte o deputado federal mineiro Nikolas Ferreira (PL). A prisão foi realizada na tarde de quinta-feira (11).

Segundo a PF, a postagem com a ameaça foi publicada em uma rede social na véspera de uma viagem programada do deputado ao ES. A prisão ocorreu após o deputado representar pela continuidade das investigações e pela persecução penal do crime de ameaça.

Ainda de acordo com a PF, o preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, para a lavratura dos procedimentos de polícia judiciária. A PF também instaurou inquérito para apurar outros fatos relacionados ao investigado, bem como a eventual participação de terceiros no crime.

Deputado divulga foto do estudante preso

A Polícia Federal não divulgou o nome do estudante, mas na rede social X (antigo Twitter), o deputado Nikolas Ferreira revelou a foto e a identificação do suspeito preso pela PF. Em um dos posts feito ainda na quinta-feira, o parlamentar mostrou a ameaça feita por Adalto Gaigher: "Nikolas, eu vou te matar a tiros" (veja abaixo no segundo post). Após a repercussão, o perfil de Adalto no X teve a conta encerrada.

A esquerda forma assassinos, imorais e sem alma. Estudantes que querem matar ou concordam em matar seus opositores políticos. Já mobilizei todos os instrumentos jurídicos e de segurança contra eles. Se querem guerra, conseguiram. pic.twitter.com/COwN6tMnCA — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 11, 2025

A reportagem de A Gazeta ainda não conseguiu localizar a defesa do estudante, mas o espaço segue aberto caso o advogado constituído por Adalto queira se manifestar. Antes de sua conta ser encerrada no X, ele chegou a postar um pedido de desculpas ao deputado (veja abaixo).

Antes da conta ser encerrada, Adalto chegou a publicar um pedido de desculpas ao deputado Crédito: Reprodução

