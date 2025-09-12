Ufes vai apurar se cabe punição a aluno detido por ameaçar Nikolas Ferreira

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu um processo para analisar providências cabíveis em relação ao aluno de Ciências Biológicas, Adalto Gaigher Junior. Ele foi detido pela Polícia Federal, na tarde de quinta-feira (11), no Norte do Espírito Santo, por ameaçar de morte o deputado federal mineiro Nikolas Ferreira (PL). Segundo o centro universitário, o caso está com a Diretoria de Prevenção, Mediação de Conflitos e Correição da Ufes, unidade competente para apuração dos fatos.