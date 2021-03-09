"Estou bem", diz menino de 8 anos após ser baleado em Itararé

Do G1/ES

Menino de 8 anos atingido por tiro em Itararé, em Vitória, grava vídeo para dizer que está bem Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O menino de 8 anos, que foi baleado enquanto jogava futebol no bairro Itararé, em Vitória , na noite desta segunda-feira (8), gravou um vídeo para os amigos e disse que está bem.

"E aí, galera? Tô vivo. Tô bem", disse o menino na gravação. Ele também mostra o curativo na perna, onde o disparo o atingiu. De acordo com a família, que não quis ser identificada, a criança não precisou de cirurgia.

A família explicou que quando a criança foi atingida, na tarde desta segunda-feira, ela participava de um projeto de escolinha de futebol, que funciona na praça do bairro. Dois homens teriam passado atirando de dentro de um carro.

De acordo com a polícia, o tiroteio começou quando traficantes do bairro Andorinhas teriam atirado contra traficantes rivais de Itararé.

O irmão do menino, um jovem de 20 anos, percebeu que ele tinha sido atingido e pediu socorro a um motorista de aplicativo.

O menino foi levado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, antes de ser socorrido e levado para o Hospital Infantil de Vitória.