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"Estou bem", diz menino de 8 anos após ser baleado em Itararé

Criança foi atingida por um tiro enquanto jogava futebol na pracinha do bairro, em Vitória. Ele foi socorrido pelo próprio irmão e não precisou de cirurgia

Publicado em 09 de Março de 2021 às 12:28

Publicado em 

09 mar 2021 às 12:28

  • Do G1/ES

Menino de 8 anos atingido por tiro em Itararé, em Vitória, grava vídeo para dizer que está bem
Menino de 8 anos atingido por tiro em Itararé, em Vitória, grava vídeo para dizer que está bem Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O menino de 8 anos, que foi baleado enquanto jogava futebol no bairro Itararé, em Vitória, na noite desta segunda-feira (8), gravou um vídeo para os amigos e disse que está bem.
"E aí, galera? Tô vivo. Tô bem", disse o menino na gravação. Ele também mostra o curativo na perna, onde o disparo o atingiu. De acordo com a família, que não quis ser identificada, a criança não precisou de cirurgia.
A família explicou que quando a criança foi atingida, na tarde desta segunda-feira, ela participava de um projeto de escolinha de futebol, que funciona na praça do bairro. Dois homens teriam passado atirando de dentro de um carro.
De acordo com a polícia, o tiroteio começou quando traficantes do bairro Andorinhas teriam atirado contra traficantes rivais de Itararé.
O irmão do menino, um jovem de 20 anos, percebeu que ele tinha sido atingido e pediu socorro a um motorista de aplicativo.
O menino foi levado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, antes de ser socorrido e levado para o Hospital Infantil de Vitória.
Policiais apreenderam capacetes e roupas que, de acordo com eles, foram usadas pelos criminosos no momento do tiroteio. Eles estariam escondidos em uma casa abandonada na Pedreira, em Joana D'Arc. No momento da apreensão, houve troca de tiros com a polícia. Ninguém foi preso.

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