Entenda o que é estupro virtual e como você pode ser vítima

A ideia de um estupro sem contato físico entre as partes, que podem nem estar no mesmo local, pode parecer estranha, entretanto, segundo especialistas, quem pratica pode, sim, ser punido. É o caso, por exemplo, de um homem de 19 anos, preso em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, suspeito de praticar diversos crimes na internet, inclusive estupro virtual.>