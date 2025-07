Homenagem

Sejus do ES muda nome dos complexos penitenciários de Viana e Xuri

Mudança homenageia dois policiais penais que foram assassinados em 2014 e 2021 e dedicaram suas vidas à segurança pública

Os Complexos Penitenciários de Viana e do Xuri, em Vila Velha, tiveram os nomes alterados em memória de dois policiais penais que dedicaram suas vidas à segurança pública. Uma homenagem foi realizada no início desta semana, pela Secretaria da Justiça (Sejus) e a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES). >