Entenda o conflito entre traficantes que deixou quatro mortos na Serra

Policiais foram acionados para atender homicídio na Serra Crédito: Isaac Ribeiro

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De acordo com informações de moradores e militares que estiveram no local na manhã desta quarta-feira, o cenário de violência teve início no último domingo (19) quando um homem, apontado como um chefe do tráfico de drogas de Jardim Tropical, foi assassinado. Com a morte, criminosos de outros bairros tentam assumir o controle do tráfico de entorpecentes.

INVASÃO DE TRAFICANTES

Na manhã desta quarta-feira (22), traficantes saíram de Planalto Serrano, na Serra, em dois carros com destino a Jardim Tropical. Um deles, uma Kia Sportage preta, chegou a Jardim Tropical em direção ao Beco do Atalaia. Quando o grupo desembarcou do veículo, foi surpreendido pelos rivais.

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Renan Cleiton Gonçalves da Silva, de 21 anos, morreu no local. Ele era de Planalto Serrano. O corpo dele foi localizado em um lixão. Por causa da investida dos traficantes de Jardim Tropical, os cinco rivais fugiram no Kia Sportage. A Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro e foi em direção ao ponto de tiroteio.

Carro usado pelos criminosos do bairro Planalto Serrano durante ataque a rivais na Serra Crédito: Isaac Ribeiro

Quando seguiam para o local, os policiais se depararam com os criminosos e iniciaram uma perseguição. Na BR 101, próximo à entrada de Jardim Tropical, os PMs ordenaram que os criminosos parassem o veículo. Eles não obedeceram e, segundo os militares, atiraram contra as viaturas.

Os policiais revidaram e balearam três criminosos. Todos foram socorridos para o Hospital Jayme dos Santos Neves, mas dois deles não resistiram aos ferimentos e morreram. Um deles continua internado e está sob escolta policial.

MORADOR É EXECUTADO POR TRAFICANTES

Por volta das 6h30 desta quarta-feira (22), traficantes de Jardim Tropical invadiram a casa do montador de estruturas elétricas, Wilson Couto do Nascimento, 51 anos, localizada na Rua das Estrelas. De acordo com moradores, a filha dele, uma menina de 3 anos, também estava em casa. Ela não ficou ferida.

Wilson Couto foi assassinado dentro de casa Crédito: Isaac Ribeiro

O montador foi atingido com pelo menos 10 perfurações de pistolas e revólver. Testemunhas informaram à polícia que Wilson foi executado porque os traficantes suspeitavam que ele estaria passando informações para criminosos de Planalto Serrano, no mesmo município.

BALEADO A CAMINHO DO TRABALHO

Além das mortes, um homem foi atingido por uma bala perdida quando seguia para o trabalho por volta das 5h. Ele ficou ferido na perna direira e foi socorrido para um hospital particular no mesmo município.

ARMAS APREENDIDAS NO CARRO

Polícia Militar informou que apreendeu armas dentro do Kia Sportage preto usado pelos criminosos de Planalto Serrano. No veículo foram encontrados um revólver, duas metralhadoras caseiras, uma espingarda calibre 12, duas pistolas, celulares, munição e uma touca ninja. Os presos e o material apreendido foram levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).