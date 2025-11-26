Estupro de vulnerável

Engenheiro é preso por estuprar enteado e primo em Vitória

O caso foi denunciado pelo pai de uma das vítimas, que foram abusadas por muitos anos; prisão ocorreu no dia 18 de novembro

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 18:19

Um engenheiro de 40 anos foi preso após investigações apontarem que ele praticava abusos sexuais contra o próprio enteado e o primo dele quando ainda eram crianças – atualmente as vítimas, que são primos de 2º grau, estão com 18 e 19 anos. O caso foi denunciado pelo pai de um deles e a prisão realizada pela Polícia Civil no dia 18 de novembro, em Vitória.

O abusador, segundo a polícia, mantinha um relacionamento com o pai de uma das vítimas (enteado). A delegada adjunta da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Sabrina Kiesel Schons, afirmou que um dos meninos sofreu os abusos por mais de 10 anos.

As vítimas foram ouvidas pela DPCA e narraram os abusos ocorridos. O enteado foi abusado entre os 10 e 15 anos. Já o primo da vítima, que também foi abusado, ficou nessa condição dos 6 aos 16 Sabrina Kiesel Schons Delegada

A delegada também contou que o engenheiro cometia os crimes nas casas dos familiares — pois possuíam grau de parentesco próximo — e em troca, oferecia benefícios como celulares e outros aparelhos eletrônicos. Aos 15 anos, o enteado havia relatado aos pais que sofria os abusos, mas logo em seguida negou os fatos.

"Os pais ficaram observando o menino e não conseguiram ver nada de anormal. Por isso, eles acreditaram que, de fato, o abuso não tinha ocorrido. Quando chegou a notícia de que esse o outro familiar tinha sido abusado, a mãe perguntou de novo para o filho, e o menino confirmou", disse.

Segundo Sabrina, as vítimas não souberam falar muito sobre os abusos e que ainda sofrem os traumas psicológicos devido aos crimes cometidos pelo engenheiro. Inclusive, os dois possuem laudos que comprovam ansiedade. "Até hoje uma das vítimas fica realmente muito abalada, então se vê que é um crime muito grave, que deixa traumas para o resto da vida".

Não há relatos de ameaças, mas, segundo a polícia, o abusador pedia para que os meninos não contassem sobre a violência sexual, pois um deles tinha uma avó doente, alegando que algo poderia acontecer se ela descobrisse. Também foi informado que a mãe do primo do enteado não sabia dos casos de violência.

Polícia faz alerta

A polícia alertou a população e deu dicas de como perceber os sinais de abusos sexuais sofridos pelas crianças. "A primeira mudança que ocorre é na escola, que acompanha a criança e o adolescente. Então é muito comum a gente pedir o relatório da escola, para saber mais sobre o comportamento daquela criança".

A Polícia Civil informou que o engenheiro foi indiciado e está respondendo por estupro de vulnerável das duas vítimas. Além disso, ele foi desligado da empresa em que trabalhava no dia 4 de novembro. O nome do homem preso não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas.

