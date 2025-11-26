Home
Empresário agride policial após ser preso por dirigir com sinais de embriaguez em Vila Velha

O suspeito foi preso após se envolver em um acidente na Avenida Luciano das Neves; já na delegacia, Ramon Rodrigo Cabral deu um tapa no rosto de um policial civil

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 14:39

Ramon Rodrigo Cabral agrediu um policial civil com um tapa no rosto e tentou puxar a orelha do agente dentro da delegacia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um empresário de 45 anos foi preso em flagrante por dirigir com sinais de embriaguez e bater em um carro, em Vila Velha, na Grande Vitória. Após ser detido, Ramon Rodrigo Cabral ainda agrediu um policial civil dentro da Delegacia Regional do município, no bairro Boa Vista, na tarde dessa da terça-feira (25). Antes de ser preso, o ele foi visto dirigindo na contramão, na Avenida Luciano das Neves, uma das vias mais movimentadas do município. O homem foi detido após a colisão.

Conforme apuração do g1 ES, agentes da Guarda Municipal que atenderam a ocorrência informaram que o motorista estava muito agressivo durante a abordagem e precisou ser algemado. Ramon Rodrigo se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez, como sonolência e voz arrastada. Ao ser levado para a delegacia, Ramon teria desferido um tapa no rosto de um policial civil e tentou puxar a orelha do agente dentro da unidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, lesão corporal praticada contra agente de segurança pública no exercício da função e desacato. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

A reportagem tenta contato com a defesa do empresário, que ainda não se pronunciou sobre o assunto. O espaço segue aberto para os esclarecimentos.

