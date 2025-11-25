Norte do ES

Roubo acaba em perseguição, tiros e invasão a unidade de saúde em Linhares

Um homem chegou a ser atingido de raspão durante o confronto, registrado na noite de segunda-feira (24)

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:35

Unidade de Saúde da Família do bairro Canivete, em Linhares, foi invadida pelo suspeito durante a fuga Crédito: Leitor | A Gazeta

Um roubo de R$ 125 mil terminou em perseguição policial, troca de tiros e invasão a uma unidade de saúde no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (24). Um homem chegou a ser atingido de raspão durante o confronto. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o suspeito, de 38 anos, já tinha um mandado de prisão em aberto por assalto. Ele conseguiu fugir.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, tudo começou no bairro São José, quando o suspeito roubou R$ 125 mil e outros pertences de um homem, além de dar coronhadas nele. A esposa da vítima presenciou toda a cena. Não há detalhes sobre como esse assalto ocorreu, apenas que, após o crime, o ladrão fugiu em um Fiat Palio cinza em direção ao bairro Canivete.

Quando os policiais viram o veículo, mandaram o suspeito parar, mas ele não obedeceu e fugiu em alta velocidade pelas ruas do bairro. Durante a perseguição, o homem entrou com o carro dentro da Unidade de Saúde de Canivete, bateu o veículo e correu para os fundos do prédio.

Ainda segundo o boletim da PM, ao fugir, o homem atirou contra os militares e houve confronto. Os disparos atingiram um carro Hyundai HB20 da Prefeitura de Linhares e também o motorista, que sofreu um ferimento leve na perna esquerda e não precisou de atendimento médico. Mesmo após o tiroteio, o suspeito conseguiu pular o muro da unidade e fugiu pelo pátio de uma escola.

Dentro do carro abandonado pelo criminoso os policiais encontraram o dinheiro roubado, uma bolsa e uma touca ninja. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Linhares, e o dinheiro recuperado foi entregue na unidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Regional de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou a corporação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta