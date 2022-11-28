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Prejuízo milionário

Empresárias são presas suspeitas de estelionato com consórcios em Linhares

Suspeitas tinham mandado de prisão preventiva em aberto e foram encaminhadas para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 nov 2022 às 16:26

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 16:26

Momento da prisão das suspeitas, no Centro de Linhares
Duas empresárias foram presas por suspeitas de golpe com consórcios no Centro de Linhares Crédito: Divulgação/PCES
Duas empresárias, de 23 e 25 anos, foram presas no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (28), suspeitas da prática de vários crimes de estelionato. De acordo com as investigações da Polícia Civil, as mulheres eram proprietárias de uma empresa de investimentos e faziam negócios com consórcios, que causaram prejuízos que podem passar de R$ 1 milhão às vítimas. Os nomes das detidas não foram divulgados pela polícia.
Em um dos golpes, as empresárias publicaram fotos de casas para vender, com valor abaixo do preço de mercado, e quando os interessados procuravam a empresa, descobriram ser um consórcio. A promessa das suspeitas era que se a vítima fizesse um pagamento inicial alto conseguiria obter o dinheiro para adquirir o imóvel de imediato e depois continuariam pagando o restante das prestações.
A dupla prometeu a um casal que se fizesse um investimento de R$ 200 mil iria conseguir ter R$ 1 milhão para comprar uma fazenda, enganando as vítimas. Em mais um caso, uma pessoa pegou R$ 140 mil para dar entrada no negócio, com a esperança de receber R$ 700 mil depois, em carta de crédito.
Segundo a PC foram ouvidas outras vítimas que deram relatos semelhantes. A prisão ocorreu após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva.
As empresárias foram conduzidas para a Delegacia Regional de Linhares e depois para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, onde estão à disposição da Justiça. A reportagem de A Gazeta tentou contato com a empresa por telefone e e-mail para localizar a defesa das suspeitas. Até o momento, não foi obtido retorno.

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