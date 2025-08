Em Domingos Martins

Empresa ilegal que fazia segurança na Festa do Morango é fechada pela PF

Ação ocorreu na última sexta-feira (), no distrito de Aracê, onde a festividade é realizada; Polícia Federal alerta para os riscos de profissionais irregulares atuarem em eventos do tipo

Uma operação da Polícia Federal encerrou as atividades de uma empresa que prestava serviços de segurança privada irregularmente na Festa do Morango, no distrito de Aracê, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O nome da empresa não foi divulgado. >