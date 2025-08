Admitiu que bebeu

Homem é preso por dirigir sob efeito de álcool e atropelar motociclista em Colatina

Acidente ocorreu na noite deste domingo (3), no bairro São Silvano; condutor se recusou a soprar o bafômetro, mas aparentava sinais de embriaguez visíveis

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 16:32

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros após ser atropelada por um veículo em Colatina Crédito: Polícia Militar

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher foi atingida por um carro enquanto voltava do trabalho de moto, na noite de domingo (3), no bairro São Silvano, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O motorista do carro, de 58 anos, foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool.>

De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima caída no chão, com várias escoriações, amparada por pessoas que passavam pela rua. Ela seguia de moto no sentido São Silvano quando foi atingida. A mulher foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital São Bernardo.>

Roni Vilela, 47 anos, foi atingida atingida por um carro enquanto voltava para casa Crédito: TV Gazeta/ Heriklis Douglas

Em entrevista para a TV Gazeta Noroeste, a motociclista Roni Vilela, de 47 anos, contou que devido ao impacto ela teve uma fratura em uma costela e arranhões nas mãos. Em casa e se recuperando, explicou para a reportagem que não se lembra com clareza da dinâmica do acidente. >

"Eu estava indo sozinha, na minha pista, não vi carro nenhum do meu lado. Não sei nem como aconteceu, [o carro] veio por trás de mim. Eu não conseguia me mexer", disse. >

>

Roni Vilela teve ferimentos nos braços depois de ser atropelada em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste / Heriklis Douglas

O condutor do carro, identificado como Ilzimar Budkowsky, de 58 anos, que estava com a esposa e dois filhos, admitiu aos policiais que havia bebido cerveja durante a tarde, em Santa Teresa, na casa de uma tia. Ele apresentava sinais de embriaguez: olhos vermelhos, fala desconexa, confusão e roupas desarrumadas. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado à 15ª Delegacia Regional de Colatina.>

Roni recebeu a reportagem da TV na própria casa. Com dores, está tomando medicamentos para aliviá-las. Ela lamentou o acidente que viveu. "É um mix de tristeza, indignação, decepção. Eu estava saindo do meu trabalho, onde eu cuido das pessoas e vejo as dificuldades delas. O meu plano era vir em casa, pegar meu filho para irmos à igreja e eu fui surpreendida por uma pessoa que saí dessa forma [embriagado]. Eu poderia estar morta".>

Segundo a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.>

Com informações da TV Gazeta Noroeste>

